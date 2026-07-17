Mỹ nhấn mạnh tiềm năng của thị trường trái cây ở Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo dữ liệu trên trang chủ của USDA, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gia tăng việc nhập khẩu trái cây tươi của Mỹ, đặc biệt là nhờ các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trang Fruitnet.com đưa tin xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Việt Nam đã tăng mạnh trong 2 năm qua và việc tiếp cận thị trường thuận lợi hơn đang mở ra những cơ hội mới cho hoạt động buôn bán trái cây.

Một báo cáo mới từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy Mỹ là nhà cung cấp nông sản (nói chung) lớn thứ 2 cho Việt Nam, với kim ngạch đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025 - mức tăng đáng kể so với con số dưới 3,5 tỷ USD vào năm 2024.

Trong quý cuối cùng của năm 2025, Mỹ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ 2 cho Việt Nam, với thị phần 8,3%, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Theo dữ liệu trên trang chủ của USDA, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gia tăng việc nhập khẩu trái cây tươi của Mỹ, đặc biệt là nhờ các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa hai nước và việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Mỹ.

Riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi từ Mỹ đạt 91,1 triệu USD vào năm 2025. Các loại trái cây tươi của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam bao gồm táo (47,1 triệu USD), trái đào (19,6 triệu USD), nho (17,6 triệu USD) và các loại trái cây tươi khác (1,7 triệu USD).

Các cuộc đàm phán thương mại gần đây đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà xuất khẩu Mỹ. Ngày 16/3 vừa qua, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu quýt từ các bang California và Florida (Mỹ). Các chuyên gia ước tính giá trị tiềm năng của hoạt động xuất khẩu quýt Mỹ sang Việt Nam đạt mức 5 triệu USD.

Trước đó, ngày 6/6/2025, Cục Bảo vệ Thực vật (PPPD) của Việt Nam đã cấp phép nhập cảng trái đào (peach) và xuân đào (nectarine) tươi từ California.Quyết định này đưa ra sau quá trình đàm phán giữa Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc USDA và PPPD, qua đó xác nhận rằng phương pháp gieo trồng mà các nhà sản xuất trái cây có hạt (stone fruit) của Mỹ áp dụng là an toàn và hiệu quả.

Các chuyên gia ước tính giá trị thị trường hàng năm đối với đào và xuân đào từ California là 2,5 triệu USD.

Cũng theo trang Fruitnet, một yếu tố khác tạo nên cơ hội tại Việt Nam là sự cải thiện về các chỉ số kinh tế vĩ mô của quốc gia - nền kinh tế lớn thứ 4 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - với thu nhập gia tăng và sự phát triển của ngành chế biến công nghiệp đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu.

Báo cáo của USDA nhấn mạnh xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Việt Nam là một mảng quan trọng và đang trên đà tăng trưởng trong quan hệ thương mại song phương, được hỗ trợ nhờ nhu cầu của thị trường lẫn các hiệp định thương mại mới đây.

Tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh, cùng với sự phát triển của các lĩnh vực bán lẻ hiện đại và chế biến thực phẩm, đang thúc đẩy nhu cầu đối với nông sản Mỹ. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đánh giá cao các sản phẩm của Mỹ nhờ chất lượng và độ an toàn.