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Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy tại Tây Ninh lớn nhất khu vực châu Á, củng cố cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Với tổng đầu tư dự kiến 300 triệu đô la Mỹ, Nhà máy tại Tây Ninh không chỉ nâng cao năng lực sản xuất của Suntory PepsiCo mà còn khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Nhà máy lớn nhất của Suntory PepsiCo ở châu Á đã chính thức được khánh thành tại Tây Ninh
Nhà máy lớn nhất của Suntory PepsiCo ở châu Á đã chính thức được khánh thành tại Tây Ninh

Ngày 10/7, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy tại Tây Ninh, đặt dấu mốc quan trọng trên hành trình hơn 30 năm phát triển của công ty tại Việt Nam. Là khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo từ trước đến nay tại Việt Nam, nhà máy mới thể hiện niềm tin dài hạn của hai tập đoàn Suntory Holding (Nhật Bản) và PepsiCo Inc. (Hoa Kỳ) vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp nước giải khát tại Việt Nam.

Lễ khánh thành nhà máy có sự tham dự của ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Mai Văn Chính, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, cùng các đối tác chiến lược, khách hàng và lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Suntory Holding, PepsiCo Inc. và Suntory PepsiCo Việt Nam.

Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy tại Tây Ninh lớn nhất khu vực châu Á, củng cố cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam ảnh 1
Bên trong nhà máy hiện đại của Suntory PepsiCo tại Tây Ninh

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nhà máy thứ sáu của Suntory PepsiCo có diện tích 20 hecta với tổng đầu tư dự kiến cho toàn dự án 300 triệu đô la Mỹ. Đây là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam, đồng thời là một trong những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á.

Phát biểu tại lễ khánh thành, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh, với định hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững, là một minh chứng tiếp theo cho cam kết phát triển, vươn xa cùng Việt Nam của công ty. Đây không chỉ là nơi sản xuất ra những sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, mà còn có thể trở thành một không gian học hỏi rất quý báu, nơi các tiêu chuẩn xanh, quản trị chất lượng, tự động hóa, dữ liệu, tiết kiệm tài nguyên và trách nhiệm xã hội được tích hợp vào thực tiễn vận hành sản xuất hằng ngày.”

Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy tại Tây Ninh lớn nhất khu vực châu Á, củng cố cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam ảnh 2
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh

Với công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm, nhà máy này góp phần nâng cao đáng kể năng lực sản xuất của Suntory PepsiCo Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước và tạo nền tảng cho các kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh việc gia tăng năng lực sản xuất, nhà máy tạo ra khoảng 3.000 việc làm cho toàn bộ chuỗi cung ứng địa phương và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Tây Ninh. Hiện tại, nhà máy tập trung phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Việt Nam, đồng thời được thiết kế với năng lực sản xuất linh hoạt để sẵn sàng hỗ trợ các thị trường khác khi có nhu cầu trong tương lai.

Chia sẻ về những đóng góp của nhà máy đối với sự phát triển của địa phương, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Dự án nhà máy Suntory PepsiCo Tây Ninh không chỉ là một dự án sản xuất quy mô lớn mà còn là điển hình về ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững. Sự hiện diện của nhà máy Suntory PepsiCo trên đất Tây Ninh hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng, chuyển giao phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dự án ngoài ý nghĩa về kinh tế, còn có nhiều ý nghĩa về xã hội, giải quyết việc làm lao động có tay nghề cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống người dân địa phương.”

Nâng tầm năng lực sản xuất bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo

Là cơ sở sản xuất hiện đại và lớn nhất của Suntory PepsiCo Việt Nam, Nhà máy tại Tây Ninh được tích hợp tự động hóa, công nghệ kỹ thuật số và các hệ thống sản xuất thông minh xuyên suốt toàn bộ quy trình sản xuất – từ tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói đến lưu kho và logistics.

Năng lực sản xuất của nhà máy thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu trong khu vực, trong đó, dây chuyền lon vận hành với tốc độ lên tới 120.000 lon mỗi giờ và dây chuyền PET đạt 84.000 chai mỗi giờ. Nhà máy cũng sở hữu kho tự động hoàn toàn đầu tiên của Suntory PepsiCo trong khu vực châu Á.

Có diện tích khoảng 15.000 mét vuông, kho tự động này có sức chứa 43.000 pallet, với các hệ thống robot tự động thực hiện việc lưu trữ, xuất nhập và vận chuyển hàng hóa theo dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường an toàn lao động và tối ưu khả năng đáp ứng linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, nhà máy còn được trang bị để sản xuất các sản phẩm sử dụng bao bì 100% nhựa tái chế (rPET), góp phần củng cố cam kết của Suntory PepsiCo đối với mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sản phẩm và phát triển các giải pháp bao bì bền vững trong thời gian tới.

Ông Josuke Kimura, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Suntory Beverage & Food, chia sẻ: “Nhà máy nước giải khát tại Tây Ninh đánh dấu thêm cột mốc quan trọng trong hành trình ‘Phát triển vì những điều tốt đẹp’ của Suntory tại Việt Nam, qua đó tiếp tục củng cố cam kết dài hạn của chúng tôi thông qua năng lực sản xuất tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Là một trong những thị trường tăng trưởng đầy triển vọng nhất của chúng tôi tại châu Á, Việt Nam đang ghi nhận sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng. Khoản đầu tư này tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc đáp ứng người tiêu dùng Việt Nam với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và năng lực đổi mới mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra tiềm năng phục vụ cả khu vực. Sự tăng trưởng tích cực của các thương hiệu cùng vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào định hướng phát triển hiện nay, nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng, cộng đồng và các thế hệ tương lai.”

Kiến tạo nhà máy xanh, hướng đến tương lai bền vững

Ngay từ giai đoạn thiết kế, phát triển bền vững đã được xác định là một trong những định hướng trọng tâm của Nhà máy Tây Ninh, xuyên suốt từ xây dựng đến vận hành. Được phát triển theo tiêu chuẩn LEED Gold, nhà máy ứng dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành.

Từ tháng 11 năm 2025, 100% lượng hơi sử dụng trong sản xuất được tạo ra từ sinh khối (biomass), góp phần giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính. Cùng với hệ thống điện mặt trời được lắp đặt, nhà máy là minh chứng cho cam kết của Suntory PepsiCo Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất sạch hơn và bền vững hơn.

Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng tài nguyên được chú trọng trong toàn bộ hoạt động vận hành của nhà máy. Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn yêu cầu; một phần nước sau xử lý được tái sử dụng cho các hoạt động nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Chất thải được phân loại tại nguồn và ưu tiên tái chế, tái sử dụng hoặc đồng xử lý theo các giải pháp phù hợp, giúp nhà máy đạt mục tiêu không chôn lấp chất thải.

Không những vậy, hơn 20% diện tích nhà máy được dành cho cây xanh và cảnh quan, góp phần tạo môi trường làm việc lành mạnh hơn, đồng thời tăng cường đa dạng sinh học và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những nỗ lực này góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững dài hạn của Suntory PepsiCo Việt Nam, hướng tới tham vọng đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời khẳng định cam kết của công ty đối với hoạt động sản xuất bền vững và tăng trưởng kinh doanh có trách nhiệm.

Ông Eugene Willemsen, Giám Đốc Điều Hành khối Đồ uống quốc tế và Phó Chủ Tịch Điều hành của PepsiCo toàn cầu, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng năng động nhất và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh nước giải khát quốc tế của PepsiCo. Nhà máy Tây Ninh thể hiện niềm tin của PepsiCo về tiềm năng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam, và khẳng định cam kết đồng hành trong chặng đường phát triển sắp tới. Thông qua đầu tư vào năng lực sản xuất tiên tiến, chuyển đổi số, vận hành bền vững và phát triển chuỗi cung ứng trong nước, chúng tôi tự hào đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời tiếp tục mang đến những sản phẩm nước giải khát chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam.”

Suntory PepsiCo khánh thành nhà máy tại Tây Ninh lớn nhất khu vực châu Á, củng cố cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam ảnh 3

Ông Eugene Willemsen, Giám Đốc Điều Hành khối Đồ uống quốc tế và Phó Chủ Tịch Điều hành của PepsiCo toàn cầu

Ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất, Suntory PepsiCo tiếp tục đầu tư vào giáo dục, bảo tồn nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, thông qua chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”, công ty đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn nguồn nước cho hơn 1,4 triệu học sinh và 21.000 giáo viên tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng và cải tạo hơn 200 công trình nước sạch tại trường học. Riêng tại Tây Ninh, chương trình dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 140.000 học sinh thông qua các hoạt động đào tạo giáo viên trong giai đoạn 2024 - 2026.

Suntory PepsiCo Việt Nam cũng tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng địa phương thông qua nhiều sáng kiến như hỗ trợ nước uống an toàn trong các tình huống khẩn cấp, phát triển hạ tầng và hỗ trợ giáo dục. Công ty đã đóng góp xây dựng cầu Đức Hòa, trao tặng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh, đồng thời thúc đẩy bảo tồn môi trường thông qua hoạt động trồng cây xanh đô thị và phục hồi 20 hecta rừng đầu nguồn trong khuôn khổ sáng kiến “Water of Life: Bảo tồn nguồn nước – Vì một Việt Nam xanh.”

Với triết lý “Phát triển vì những điều tốt đẹp” và giá trị cốt lõi “Đóng góp lại cho xã hội”, Suntory PepsiCo Việt Nam cam kết tiếp tục tạo ra tăng trưởng dài hạn song hành với phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và mang lại những giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, cộng đồng cũng như các thế hệ tương lai.

PV
Suntory PepsiCo nhà máy khánh thành

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