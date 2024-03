Dàn vận động viên hàng đầu thế giới “đổ bộ” Sunset Town trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm

“Mãn nhãn”, “ấn tượng”, “hấp dẫn”... là tất cả những gì du khách mô tả về show diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Vòng xoáy tình yêu tại Thị trấn Hoàng Hôn. Được trình diễn hàng ngày tại vịnh biển Cầu Hôn, show diễn trở thành “món ăn tinh thần” nhất định phải thử cho bất cứ du khách nào đến với Phú Quốc.

Sức hút của show diễn không chỉ dừng lại ở khung cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ, âm nhạc sôi động, mà còn là những màn họa thủy bằng Jetski hay cú nhào lộn, bay người trên mặt biển cao 15m của dàn vận động viên flyboard hàng đầu thế giới.

Một trong số đó là Kristina Isaeva, nữ vận động viên người Nga, Á quân thế giới tại giải vô địch Flyfest 2019 tổ chức tại Nga.

Kristina được biết đến với kỹ năng nhào lộn 3 vòng liên tiếp trên không trung, được xem là một kỹ năng đặc biệt mà số ít vận động viên flyboard có thể thực hiện. Cú nhào lộn của cô từng thực hiện trên sông Moscow từng được truyền thông quốc tế hết lời ngợi ca.

Đến với Vòng xoáy tình yêu, cô còn chiêu đãi du khách những cú bay 15m trên mặt biển - tương đương tòa nhà 5 tầng hay những cú xoay 360 độ, tạo trái tim trên không.

Liên tục được làm mới và bổ sung những tiết mục hấp dẫn, Vòng xoáy tình yêu đang liên tiếp chào đón những vận động viên quốc tế đặc sắc. Trong đó từ ngày 29/3, Yoon Lee Sak, vận động viên Hàn Quốc sẽ chính thức biểu diễn trong show. Anh từng giành hàng loạt danh hiệu trong các cuộc thi flyboard quốc tế, như nhất Giải nhất tại JML flyboard National Competition 2019, UAE championship 2024 hay giải nhì European championship 2023…

Tomasz Kubik là một cái tên sáng giá khác xuất hiện trong show diễn từ 29/3. Anh từng đạt cúp vô địch Prowatercross hydroflight 2019 và giải nhì tại European vice champion 2023. Đến với Vòng xoáy tình yêu ở Phú Quốc, Tomasz sẽ chiêu đãi du khách màn nhào lộn tới 30 vòng trong một phút, từng được ghi nhận bởi Guinness năm 2019.

Không chỉ trình diễn đơn, các vận động viên còn nâng cao độ khó trong show khi khiêu vũ cùng những vũ công xinh đẹp giữa không trung, trên nền nhạc đầy tình tứ.

Vòng xoáy tình yêu còn mang đến cho du khách những khoảnh khắc trình diễn Jetski ấn tượng đến nghẹt thở, với những màn “rẽ sóng” tốc độ cao diễu hành cờ hay tỏ tình bằng trái tim sóng khổng lồ trên mặt biển.

Âm nhạc trong show diễn dường như là “chất xúc tác”, để du khách thêm hòa mình vào show diễn. Trong suốt chương trình, du khách quốc tế và Việt Nam không thể ngừng nhún nhảy theo những giai điệu quen thuộc hay từng gây sốt các bảng xếp hạng như Múa quạt xòe hoa, Don’t stop me now, Viva la vida hay See tình.

Những cơn mưa pháo tay, những khuôn miệng há hốc vì ngạc nhiên không khó để bắt gặp trong show diễn. Anh Hoàng Hải, du khách Hà Nội chia sẻ: “Trở lại Phú Quốc sau nhiều năm thật sự là rất choáng ngợp. Show diễn rất hay, các vận động viên trình diễn rất đẹp mắt và ấn tượng nhất là màn giao lưu, đập tay của họ giữa không trung”.

Còn Agasta, du khách Ba Lan cho biết: “Tôi đã ở Sunset Town được 4 ngày và 2 lần trở lại với show diễn Vòng xoáy tình yêu. Âm nhạc, hoàng hôn, những màn trình diễn rất ngoạn mục giúp chúng tôi có những buổi chiều khó quên và các thước phim ấn tượng”.

Được trình diễn lúc 17h45 hàng ngày, Vòng xoáy tình yêu đang bổ sung vào chuỗi show diễn đẳng cấp cả ngày lẫn đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, bên cạnh Show nghệ thuật đa phương tiện quy mô nhất thế giới – Nụ Hôn Của Biển Cả, và show trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên biển, show Múa rối Việt Nam hay show diễn đường phố Loảng Xoảng và Tinh Tươm nhộn nhịp tại chợ đêm Vui Phết. Vì thế, du khách đến với thị trấn không ngừng được thiết đãi những món ăn tinh thần độc đáo, để hành trình khám phá Phú Quốc kéo dài cả tháng không vơi niềm vui.