Trình diễn pháo hoa 365 ngày trong năm, thế giới chắc chỉ có Phú Quốc

Phú Quốc, kể từ tháng 1/2024, đã trở thành một “hiện tượng nổi bật” cả trong nước lẫn khu vực, khi trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới trình diễn pháo hoa hàng đêm. Theo đó, du khách và người dân đảo mỗi ngày đều được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn Sunset Town, phía Nam đảo, vào lúc 21h30 tối, ngay sau show nghệ thuật đa trải nghiệm Nụ Hôn Của Biển Cả.

Như vậy, chỉ với vé xem show Nụ Hôn Của Biển Cả, khán giả vừa được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quy mô được kiến tạo công phu với đa dạng hiệu ứng của lửa, nước, laser, 3D mapping, âm nhạc cùng màn trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế, vừa được tận hưởng đại tiệc ánh sáng ngay tại nhà hát trên biển lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, du khách ở mọi không gian trải nghiệm khác của Thị trấn Hoàng Hôn như bãi biển Hoàng Hôn, chợ đêm Vui Phết, khách sạn La Festa Curio Collection by Hilton cho đến những nhà hàng, khách sạn, ven biển cũng đều có thể chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mỗi đêm mà chẳng cần phải đợi tới một dịp lễ hội hay sự kiện trọng đại nào.

Show pháo hoa nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn được áp dụng những công nghệ trình diễn hiện đại nhất hiện nay, với hơn 100 hiệu ứng trình diễn pháo hỏa thuật, pháo tầm cao và tầm thấp. Lấy chủ đề lễ hội, mỗi đêm show diễn lại "thêu hoa dệt gấm" trên nền trời đêm Phú Quốc những chùm pháo hoa, những dải sáng rực rỡ nhất. Một trong những điểm đặc biệt của show diễn chính là hiệu ứng pháo hoa được kết hợp ăn khớp trên nền nhạc mashup của những ca khúc bất hủ như We are the champion, Dancing Queen, Mamma Mia… Có lẽ với nhiều du khách, đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy. Trong ánh sáng của pháo hoa rạng rỡ và giai điệu rộn ràng, mỗi người đều cảm nhận được sự hân hoan dâng tràn. Những nụ hôn được trao, những cái nắm tay, cái ôm thật chặt và ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ càng tô thêm những gam màu ngọt ngào cho bức tranh hạnh phúc dưới bầu trời lung linh pháo hoa của Thị trấn Hoàng Hôn.

Lera, du khách Kazakhstan cho biết: "Tôi cảm thấy thực sự choáng ngợp và quá bất ngờ khi được trải nghiệm show diễn trong chuyến đi Phú Quốc. Da gà tôi nổi hết lên ở từng phân cảnh. Riêng show pháo hoa ở cuối khiến cảm xúc vỡ oà. Thậm chí tôi đã khóc vì quá phấn khích."

Cùng chung cảm xúc, anh Jun Woo, du khách Hàn Quốc chia sẻ: “Gia đình chúng tôi cảm thấy may mắn vì trong chuyến đi có cơ hội được đón xem show diễn. Pháo hoa ở mọi nơi, ở ngay trước tầm mắt chúng tôi, kết hợp cùng âm nhạc và các hiệu ứng trình diễn sân khấu khác tạo nên phần trình diễn đẹp ngoài tưởng tượng”.

Show pháo hoa nghệ thuật là trải nghiệm được Sun Group đầu tư tại tổ hợp vui chơi giải trí 4.000 tỷ đồng ở Thị trấn Hoàng Hôn. Để mang đến những show trình diễn mãn nhãn mỗi đêm, trận địa pháo hoa của ở đây cũng bận rộn hơn bất kỳ trận địa nào khác trên thế giới. Mỗi ngày có tới 600 quả pháo, tương đương với số lượng pháo hoa đêm giao thừa tại một điểm bắn của Hà Nội, được vận chuyển đến trận địa trên mặt biển để lắp đặt.

Đầu tư sức người và ngân sách khổng lồ cho một show trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, ngay trong bối cảnh phục hồi du lịch còn nhiều khó khăn, đặc biệt khó hơn khi việc đưa các dịch vụ và trải nghiệm ra đảo xa như Phú Quốc vô cùng vất vả và tốn kém, điều này đã và đang khắc họa rõ nét sứ mệnh làm đẹp những vùng đất của Sun Group vượt trên cả mục tiêu về lợi nhuận.

Bên cạnh show pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, hàng loạt show diễn đẳng cấp đã và đang không ngừng được Sun Group đầu tư, ra mắt tại Thị trấn Hoàng Hôn như Nụ Hôn Của Biển Cả, trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Vòng xoáy tình yêu- Love Hurricane, Rối Việt và tới đây nữa là các show đường phố náo nhiệt khác… không chỉ góp phần gia tăng sức hút cho Phú Quốc, mà còn định vị hòn đảo là một thiên đường du lịch, giải trí mới của châu Á./.