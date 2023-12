Đầu tư lãi từ đầu với siêu lợi nhuận tại Thành phố Flamingo Heritage Tân Trào

Đón hạ tầng hoàn thiện đúng lúc, đúng thời điểm

Nằm ở khu vực Đông Bắc Bộ, Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang với nhiều địa danh lịch sử quan trọng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Trong đó, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được gấp rút thi công để về đích vào cuối năm nay. Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang cũng đã được khởi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Hai tuyến cao tốc này đi vào vận hành sẽ tạo hành lang giao thông thông suốt, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng tới Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đây đều là những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nơi có cao tốc đi qua nói chung.

Đặc biệt, các quần thể du lịch của Tuyên Quang với trung tâm là Khu du lịch Tân Trào, nơi đã được quy hoạch trở thành Khu du lịch Quốc gia đặc biệt sẽ có thêm động lực mới để phát triển. Khu du lịch này hiện đang đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, có nhiều dư địa phát triển nhưng còn thiếu các tiện ích, dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp để giữ chân du khách.

Nơi du khách đến Tuyên Quang mong chờ từ lâu

Hiện tại, sức hút của Tân Trào mới chủ yếu tập trung ở các di tích lịch sử cách mạng. Khách đến Tân Trào cũng mới chỉ dừng lại ở việc tham quan di tích mà ít có cơ hội khám phá, trải nghiệm hay lưu trú tại địa phương.

Nằm trong quần thể du lịch địa phương và là trung tâm của các quần thể di sản, kế thừa giá trị lịch sử văn hóa vùng miền, Flamingo Heritage Tân Trào City chính là nét vẽ chắp nên đôi cánh mạnh mẽ đưa du lịch Tân Trào nói riêng, du lịch Tuyên Quang nói chung hoàn thiện và bứt phá. Với các dịch vụ và tiện ích đẳng cấp như hệ thống công viên nghệ thuật đã vang danh, các lễ hội, điểm vui chơi giải trí, check-in hấp dẫn, và đặc biệt là dịch vụ khoáng nóng onsen Nhật Bản, thành phố sẽ là chiếc phễu thu hút và giữ chân lượng khách khổng lồ đổ về thông qua các tuyến cao tốc.

Điểm kết tụ siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư

Vị trí chiến lược và các dịch vụ, tiện ích phong phú là cơ sở vững chắc giúp Flamingo Heritage Tân Trào City thu hút khách du lịch, kinh doanh đạt hiệu quả cao cả 4 mùa. Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Heritage Tân Trào City, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…, biến tất cả trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét Art Color Design độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo. Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

Bằng chiến lược hỗ trợ thông minh đối với toàn bộ khách hàng, chủ đầu tư Flamingo bắn một mũi tên trúng hai đích, vừa khẳng định uy tín và nâng cao giá trị bất động sản mang thương hiệu của mình, vừa giúp cho khách hàng đạt siêu lợi nhuận từ việc kinh doanh.

Cụ thể, chủ đầu tư cam kết siêu tiến độ, sớm đưa toàn bộ thành phố đi vào hoạt động trong tháng 12/2024 đồng thời kinh doanh hiệu quả ngay tức thì ngay từ khi vừa khai trương.

Chủ đầu tư Flamingo cũng luôn có danh tiếng trên thị trường trong việc không ngừng tổ chức các sự kiện, lễ hội xuyên suốt năm tại các dự án, đồng thời tung ra các gói combo du lịch, lưu trú, sử dụng dịch vụ hấp dẫn để mỗi điểm đến đều hấp dẫn 365 ngày trong năm.

Quan trọng hơn, nhà đầu tư chỉ cần nguồn vốn ban đầu tương ứng 15% giá trị hợp đồng là được nhận ngay Biệt thự đẳng cấp tại Dự án đáng sống nhất Việt Nam 2023, hưởng ưu đãi lên tới 40% giá trị hợp đồng, nhận ngay khoản hỗ trợ bằng tiền lên tới 7%/năm trong 2 năm nhờ chương trình “Hỗ trợ đầu tư hiệu quả”, và hưởng chênh lệch giá trị bất động sản chỉ sau vài tháng, khi hiệu quả kinh doanh đã được chứng minh.