Hàng chục nghìn người ở Gaza suy dinh dưỡng nghiêm trọng

(Ngày Nay) - Ngày 26/7, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết cứ hơn 33% số người dân tại Dải Gaza phải chịu cảnh không có gì để ăn trong cả ngày. Khoảng 90.000 người đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và hàng chục người tử vong do các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết trong tháng qua, 25% trẻ nhỏ và phụ nữ đang cho con bú được sàng lọc tại các phòng khám ở Gaza rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) khẳng định không có nạn đói diện rộng nhưng thừa nhận có khó khăn trong việc tiếp cận và phân phối thực phẩm tại một số khu vực.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, trong 24 giờ (tính đến ngày 25/7), đã có thêm 9 người Palestine, trong đó có 2 trẻ em, tử vong do biến chứng từ suy dinh dưỡng. Trong vòng 3 tuần trở lại đây, tổng cộng ít nhất 56 người đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến suy dinh dưỡng, trong đó có 22 trẻ em, cao hơn nhiều so với con số 10 trẻ em tử vong trong 5 tháng đầu năm 2025 vì những nguyên nhân tương tự.

Trước tình hình khẩn cấp, COGAT cho biết Israel sẽ cho phép Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Jordan nối lại việc thả hàng cứu trợ từ trên không xuống Gaza. Năm ngoái, quân đội Mỹ phối hợp với Jordan, Ai Cập và Pháp đã thực hiện các đợt thả hàng thực phẩm quy mô lớn, nhưng một sự cố vào tháng 3/2024 đã khiến 5 người Palestine thiệt mạng.

Theo COGAT, tình trạng nhân đạo xấu đi nhanh chóng do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện kiểm soát 75% lãnh thổ Gaza, buộc hơn 2 triệu người dân phải chen chúc trong chỉ 25% diện tích còn lại – dẫn tới khủng hoảng vệ sinh, trật tự và điều kiện sống.

Trước tình hình trên, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng. Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 25/7 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel chấm dứt "thảm họa nhân đạo" tại Gaza. Các nhà lãnh đạo yêu cầu dỡ bỏ ngay các hạn chế đối với việc cung cấp hàng cứu trợ và cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận để ngăn chặn nạn đói lan rộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố Washington đã viện trợ 60 tỷ USD cho Gaza – dù con số thực tế được phân bổ cho Quỹ Nhân đạo Gaza gây tranh cãi mới chỉ là 30 triệu USD. Ông Trump khẳng định phần lớn viện trợ đến từ Mỹ, trong khi các quốc gia khác “gần như không đóng góp gì.” Trên thực tế, UAE đã tài trợ gần 1/2 tổng số hàng cứu trợ vào Gaza, trong khi Mỹ đóng góp khoảng 1/3.