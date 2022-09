Điều tra các đối tượng cho vay lãi nặng tại thành phố Mỹ Tho

(Ngày Nay) - Chiều 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang làm việc với 6 đối tượng có biểu hiện của hoạt động cho vay lãi nặng và ném chất bẩn tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Được (25 tuổi, cư trú ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); Trương Minh Tiền (32 tuổi), Nguyễn Quốc Trị (37 tuổi), Đoàn Minh Tiến (31 tuổi), Từ Minh Trí (35 tuổi) sinh năm 1987 và Lê Văn Dũng (24 tuổi) cùng cư trú phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và dùng mắm tôm, trứng vịt thối ném vào nhà 5 hộ dân trên địa bàn Phường 9, Phường 10 và xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần để những người vay tiền và người thân của các nạn nhân phải trả tiền.

Lực lượng Công an đã thu giữ 2 mô tô là phương tiện mà các đối tượng dùng để di chuyển để ném chất bẩn. Ngoài ra, qua khám xét nơi ở của các đối tượng này, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang còn tạm giữ 2 mô tô, gần 11 triệu đồng và 1 số đồ vật có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng; đồng thời, tiếp tục khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Trước đó, vào ngày 20/9, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 2 đối tượng gồm: Đỗ Công Lệnh (34 tuổi) và Vũ Thành Tung (34 tuổi) cùng cư trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và tạm trú tại 1 nhà trọ trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An đang rải tờ rơi quảng cáo và cho vay lãi nặng trên địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc, sau đó 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều vật dụng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Trong đó, có 3 chứng minh nhân dân của người vay tiền, 1 quyển sổ ghi nội dung vay tiền và 1.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Tiền Giang về kiểm tra, xác minh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh từ ngày 5/8 đến nay, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, làm việc 20 đối tượng có hành vi phát tờ rơi, cho vay lãi nặng và ném chất bẩn khủng bố tinh thần, đe dọa người vay để đòi tiền./.