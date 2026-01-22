[ĐỒ HỌA TƯƠNG TÁC] Danh sách chi tiết 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(Ngày Nay) - Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
(Click vào ảnh để xem thông tin chi tiết)
--------
Nguồn: Trang Thông tin chính thức của Đại hội Đảng XIV
(Ngày Nay) - Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.