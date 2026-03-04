Hà Nội: Quyết tâm tăng trưởng hai con số, bảo đảm bầu cử tuyệt đối an toàn

(Ngày Nay) - Kinh tế Thủ đô giữ đà tăng tốc ngay trong tháng Tết; lũy kế hai tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ tăng 13,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; nhập khẩu tăng 47,5%; khách du lịch đạt hơn 1,5 triệu lượt.

Tại Hội nghị giao ban hệ thống chính trị thành phố tháng 2/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tinh thần hành động xuyên suốt: Đồng bộ trên 4 trục, làm việc xuyên Tết, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển bứt phá của Thủ đô trong kỷ nguyên mới .

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, tháng 2 vừa qua là thời điểm đặc biệt khi toàn thành phố vừa tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, vừa bước vào giai đoạn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thông qua “bộ ba trụ cột chiến lược” gồm Quy hoạch-Thể chế-Mô hình phát triển mới. Theo đánh giá, bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, thể hiện rõ phong cách làm việc mới: đồng bộ, chặt chẽ, xuyên suốt.

Về an sinh xã hội, thành phố tổ chức Tết Bính Ngọ an toàn, định hình rõ nét thương hiệu “Tết Hà Nội” với hàng nghìn di tích, lễ hội, công viên mở cửa phục vụ người dân; miễn phí tham quan di tích của thành phố, miễn phí vé xe buýt và đường sắt trên cao. Thành phố đã trao hơn 2,7 triệu suất quà Tết, tăng gần 27% so với năm trước, đồng thời thăm hỏi các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm .

Kinh tế Thủ đô tiếp tục giữ đà tăng tốc ngay trong tháng Tết. Lũy kế hai tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ tăng 13,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; nhập khẩu tăng 47,5%; lượng khách du lịch đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Những con số này được xem là minh chứng cho năng lực nội sinh và sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp.

Đặc biệt, việc phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động. Thành phố đã phân cấp, ủy quyền 80 nhiệm vụ cho cấp xã, tiếp nhận và giải quyết trên 2,2 triệu hồ sơ, tiết kiệm ước tính hơn 63 tỷ đồng. Việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy không làm gián đoạn công việc mà từng bước khẳng định tính hiệu năng, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Trên phương diện thể chế và quy hoạch, Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 về phát triển Thủ đô; cơ bản hoàn thành đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi); phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, định hình vị thế tương lai của Hà Nội trong trật tự quốc gia và khu vực.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, trong đó có 12 nhiệm vụ chậm muộn; một số vướng mắc của cơ sở chưa được tham mưu, giải quyết dứt điểm; đồng thời yêu cầu làm rõ địa chỉ trách nhiệm, khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tháng 3/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng khi thành phố triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp ngày 15/3/2026. Nhiệm vụ chính trị số một là tổ chức cuộc bầu cử thành công tuyệt đối, bảo đảm an ninh, an toàn, không để phát sinh “điểm nóng.”

Cùng với đó, thành phố tập trung kích hoạt toàn diện các động lực tăng trưởng, coi giải ngân đầu tư công là yêu cầu mệnh lệnh; đẩy mạnh hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội; hoàn thiện các đề án về huy động nguồn lực, khai thác đất đai, xử lý dứt điểm hàng trăm dự án chậm triển khai; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.

Thành phố cũng xác định phải “tấn công chiều sâu,” xử lý 5 điểm nghẽn chiến lược gồm úng ngập, giao thông, môi trường và các dự án trọng điểm; khai thác hiệu quả hệ thống camera trí tuệ nhân tạo; hoàn thành các dự án cấp bách phòng chống úng ngập trước ngày 30/4/2026.

Đặc biệt, việc thực thi mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW về chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực chính quyền hai cấp. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số; triển khai nền tảng “Bàn làm việc số-HanoiWork;” xây dựng kho dữ liệu dùng chung, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị theo dữ liệu thời gian thực.

Kết thúc phát biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, chủ đề năm 2026 của Thủ đô là “Kỷ cương, chuyên nghiệp-Đột phá, sáng tạo-Hiệu quả, bền vững;” yêu cầu mỗi cán bộ phải dấn thân, đi trước, đi đầu, hành động khẩn trương, không quản giờ giấc, biến kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thành sản phẩm cụ thể, khẳng định tinh thần Thủ đô: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.