Đà Nẵng phấn đấu là điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao

(Ngày Nay) - Với lợi thế về vị trí kinh tế, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư cởi mở, Đà Nẵng được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng của dòng vốn chất lượng cao.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước với nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh.

Thành phố chủ động rà soát quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và tháo gỡ vướng mắc về thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Theo Thống kê Đà Nẵng, về thu hút đầu tư trong nước, trong khoảng thời gian từ ngày 21/1/2026 đến 20/2/2026, Đà Nẵng ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 28.814 tỷ đồng, cao gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2025, tạo bước tăng trưởng nổi bật ngay từ những tháng đầu năm. Kết quả này cho thấy quy mô dòng vốn đăng ký mới có sự bứt phá rõ rệt, tập trung vào các dự án có tính chất động lực và khả năng lan tỏa lớn; trong đó, thành phố đã cấp mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 28.453 tỷ đồng, tăng 03 dự án và gấp 20 lần về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành tại phường Quảng Phú, với diện tích hơn 296 ha vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng. Dự án định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, tích hợp đa dạng loại hình nhà ở, thương mại-dịch vụ và hệ thống không gian xanh.

Bên cạnh các dự án cấp mới, trong tháng còn ghi nhận 1 dự án điều chỉnh tăng vốn với mức bổ sung 361 tỷ đồng, góp phần nâng tổng quy mô đầu tư thực hiện trên địa bàn.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/02/2026, thành phố đã thu hút tổng vốn đầu tư đạt 34.779 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, có 22 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 31.335 tỷ đồng, tăng 11 dự án và gấp 20 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, có 4 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 3.841 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, lũy kế từ đầu năm đến 20/02, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,5 triệu USD, giảm 27,1% so với cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, thành phố cấp mới 21 dự án, tăng 31,3% về số lượng; tuy nhiên, tổng vốn đăng ký đạt 5,7 triệu USD, giảm 52,4%, cho thấy các dự án mới chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, phát sinh 12 dự án điều chỉnh vốn với tổng mức tăng thêm 23,5 triệu USD, nhiều hơn 06 dự án so với cùng kỳ.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp trong tổ chức kinh tế diễn ra tích cực với 5 lượt, tổng giá trị 5,3 triệu USD, cao hơn đáng kể so với 4 lượt và 0,1 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trên cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì sự hiện diện trên địa bàn, song quy mô đăng ký trong kỳ chưa xuất hiện các dự án lớn mang tính đột phá; xu hướng gia tăng về số lượng dự án và lượt góp vốn tạo cơ sở để mở rộng hợp tác đầu tư trong các tháng tiếp theo.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Đà Nẵng: Điểm hội tụ mới của dòng vốn xanh và tài chính số.”

Thông qua sự kiện này, thành phố giới thiệu tầm nhìn phát triển gắn với xu thế kinh tế xanh và chuyển đổi số đang định hình lại dòng chảy đầu tư toàn cầu.

Song song đó, nhiều cuộc làm việc song phương với các tập đoàn và tổ chức quốc tế được triển khai, tập trung vào mục tiêu hình thành trung tâm tài chính quốc tế và xây dựng hệ sinh thái tài sản số vận hành theo chuẩn mực minh bạch, an toàn. Các phiên thảo luận đi sâu vào hoàn thiện thể chế, thiết kế cơ chế thử nghiệm chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng đánh giá, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và định hướng thu hút có chọn lọc, ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh và phát triển bền vững được thành phố thực hiện nhất quán. Những nỗ lực này góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, từng bước nâng cao vị thế và sức hấp dẫn đầu tư của thành phố trong giai đoạn mới.

Với lợi thế về vị trí kinh tế, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư cởi mở, Đà Nẵng được nhìn nhận là điểm đến tiềm năng của dòng vốn chất lượng cao.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá tích cực quyết tâm cải cách và tầm nhìn chiến lược của thành phố, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao vai trò và vị thế trên bản đồ tài chính khu vực.