Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026

(Ngày Nay) - Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trực tuyến với các địa phương - phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Xu hướng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh 8 tháng liên tiếp

Phiên họp thống nhất cao nội dung báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Về công tác chỉ đạo, điều hành, phiên họp đánh giá trong tháng 2/2026, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung ngay vào xử lý công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện 2 Nghị quyết chuyên đề mới của Bộ Chính trị (số 79-NQ/TW, 80-NQ/TW về kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa); đang tập trung chuẩn bị 48 đề án trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 và các tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2; chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đã phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và "Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước".

Chuẩn bị, tổ chức chu đáo để nhân dân đón Tết Nguyên đán, bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, vui tươi, nghĩa tình, an ninh, an toàn, lành mạnh theo Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả trước, trong và sau Tết, nhất là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 10% trong năm 2026. Tính chung 2 tháng, đã ban hành 39 nghị quyết, 63 nghị định của Chính phủ và 415 quyết định, 7 chỉ thị, 18 công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Tập trung chuẩn bị 34 hồ sơ, tài liệu tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XVI (trong đó có 15 dự án luật).

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là phát triển nhà ở xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tích cực đôn đốc các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân.

Phiên họp cũng thống nhất đánh giá, tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, với 9 điểm nổi bật.

Thứ nhất, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

Thứ hai, cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%). Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đáp ứng nhu cầu tăng vào dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%. Đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,0% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm (thể hiện xu hướng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh 8 tháng liên tiếp, từ tháng 7/2025).

Thứ ba, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ (trong khi đã giảm, gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí).

Thứ tư, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% (xuất khẩu tăng 18,3%, nhập khẩu tăng 26,3%); nhập siêu 2,98 tỷ USD (chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 74,7 tỷ USD, chiếm 94,1% kim ngạch nhập khẩu).

Thứ năm, đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch (số tuyệt đối tăng 10,9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ); vốn FDI đăng ký mới đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 61,5%; vốn FDI thực hiện đạt 3,2 tỷ USD, tăng 8,8%.

Thứ sáu, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong 2 tháng, có gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4% so với cùng kỳ.

Thứ bảy, các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đã tổ chức tặng quà Tết cho 6,2 triệu đối tượng với tổng kinh phí trên 3,7 nghìn tỷ đồng; xuất cấp gần 15.300 tấn gạo hỗ trợ người dân. Trước Tết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả gộp 2 tháng lương hưu cho khoảng 3,55 triệu người với tổng số tiền gần 45 nghìn tỷ đồng.

Triển khai thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành sửa chữa gần 34.800 nhà, xây mới gần 1.600 nhà, vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm mọi người dân có nhà bị hư hỏng, sập đổ, cuốn trôi do bão lũ đều đã có nhà ở, vui Xuân đón Tết. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 2/2026 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ là 95,5%.

Thứ tám, chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thứ chín, đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thực chất, đi vào chiều sâu; chuẩn bị tốt chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ rất thành công; nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra ngay từ đầu năm; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Quan tâm công tác bảo hộ công dân tại các khu vực xung đột.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.

Xây dựng kịch bản điều hành KTXH và bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với báo cáo, ý kiến; giao Bộ Tài chính, VPCP tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết Phiên họp trình ban hành; yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý những kiến nghị của các địa phương, kịp thời báo cáo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự điều hành của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nỗ lực trong đảm bảo an ninh, trật tự, độc lập, chủ quyền; Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; Bộ Tư pháp trong xây dựng thể chế; Bộ Y tế trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; các TP. Hà Nội, TPHCM đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, tiên phong gương mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm các mô hình, cách làm mới, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng lưu ý tình hình còn những tồn tại, hạn chế: Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỉ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo cải thiện chưa nhiều.

Về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan là tình hình thế giới tiếp tục khó khăn, trong khi nước ta là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, xuất phát điểm thấp, độ mở lớn. Về nguyên nhân chủ quan, sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai; phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực, có nơi còn vướng mắc…

Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời nhấn mạnh một số bài học từ thực tiễn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo phải bản lĩnh, sâu sát, kịp thời, kiên trì, kiên định, kiên quyết, tổ chức thực hiện phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ". Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, phát hiện kịp thời sai sót, khuyết điểm, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn. Không đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả cân, đong, đo, đếm, lượng hoá được".

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; các bộ, ngành, địa phương từ thực tiễn của bộ, ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ", trong đó: "1 mục tiêu" cho con người là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; "2 bảo đảm" cho an ninh, an toàn: bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; "3 có" trong huy động nguồn lực: Có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; "4 không" trong sử dụng thời gian: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm; "5 hóa" cho phát triển: Xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; "6 rõ" trong phân công nhiệm vụ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Phát động ngay "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam", kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng

Chỉ đạo 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu thứ nhất, chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ 1 của Quốc hội Khóa XVI.

Các bộ, cơ quan, địa phương bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện tốt tất cả các khâu, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15/3/2026.

Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị kịp thời, chất lượng các Báo cáo, tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2, nhất là các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 về KTXH, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ 34 hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ I, Khóa XVI, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết.

Bộ Tài chính tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về FDI.

Ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn và lành mạnh. Sau Tết, cả nước triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; ứng phó kịp thời với diễn biến tình hình thế giới.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu của năm 2026 tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỉ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh. Nguồn cung vốn cho nền kinh tế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 10% là rất lớn; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng" hoặc ngược lại; chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khoá: Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp); khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế; Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay.

Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; khẩn trương đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc về vấn đề giá FIT.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng); thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; cùng với tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt "Chiến dịch Đông Khê 2026", bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Bộ Tài chính chủ trì, quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công dịp A50, A80 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng; vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2026 xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hoá theo quy định trong tháng 3/2026.

NHNN nghiên cứu kéo dài thời gian cho vay tiêu dùng lên gấp đôi (từ 1 năm lên 2 năm và có thể ân hạn).

Bộ Công Thương chủ trì đề xuất phát động ngay "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam" để các doanh nghiệp có khuyến mại, giảm giá cho khách hàng mua bán hàng sản xuất tại Việt Nam, phát động vào tuần tới nhân bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13-15%. Tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; khẩn trương đàm phán ký kết trong tháng 3/2026 các Hiệp định thương mại tự do mới với Pakistan, GCC, Mercosur… Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách thuế, phí, lệ phí…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị làm việc với Đoàn EU lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" và phát triển ngành thuỷ sản bền vững.

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, các bộ ngành tập trung thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh. Về nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương chủ trì triển khai lộ trình sản xuất, phối trộn, sử dụng nhiên liệu sinh học; rà soát, dự báo và lường trước các vấn đề có thể phát sinh và có biện pháp xử lý phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ tư, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các địa phương cũng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ này chứ không chỉ Trung ương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo; tập trung ban hành các nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực.

Thứ năm, khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ và Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, nhất là hạ tầng số.

Thứ bảy, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam; tăng cường công tác quản lý lễ hội Xuân 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị khởi công 148 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới còn lại vào ngày 12/3/2026.

Thứ tám, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thứ chín, tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đề ra.

Thứ mười, Bộ Khoa học và Công nghệ và VPCP ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3/2026.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cần nắm chắc tình hình, diễn biến trong và ngoài nước; làm mới các động lực truyền thống (đầu tư, xuất khẩu và đặc biệt là tiêu dùng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nói đi đôi với làm; với niềm tin mới, khí thế mới, triển khai các công việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.