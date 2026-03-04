Thanh niên Thủ đô hăng hái lên đường nhập ngũ

(Ngày Nay) - Lễ giao quân được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy định, thể hiện khí thế và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 4/3, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 8 điểm thuộc 5 Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực.

Lễ giao, nhận quân tại điểm giao quân số 7 (Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5, xã Thanh Trì) có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng và Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2026, Hà Nội có 4.721 công dân nhập ngũ, trong đó 4.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 721 công dân tham gia Công an Nhân dân. Tổng hợp thông tin từ các đơn vị tuyển quân, đã có 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện (chiếm trên 50%); tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 30%, với 164 đảng viên và 2.277 thanh niên được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các tân binh cần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Công an nhân dân” và hình ảnh “Người chiến sĩ Thủ đô”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự và công an trong công tác tuyển quân; đồng thời đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện thuận lợi để tân binh sớm hòa nhập môi trường quân ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại điểm giao quân số 7, gồm 19 xã/phường thuộc các địa bàn như Thường Tín, Thanh Trì, Hoàng Mai, Phú Xuyên…, có 735 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 627 thanh niên vào Quân đội và 108 thanh niên tham gia Công an Nhân dân. Trong số các tân binh này, có gần 30% đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 323 thanh niên tình nguyện nhập ngũ.

Theo kế hoạch, Hà Nội giao quân cho 12 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không-Không quân, các binh chủng và các lực lượng Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Không khí Ngày hội tòng quân năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý chí sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.