Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc đêm trại tòng quân tại TP Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Hội trại Tòng quân của xã Đông Thạnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm gắn kết, giáo dục, tiếp lửa cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo niềm tin, tinh thần, khí thế cho thanh niên trước khi nhập ngũ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các tân binh xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các tân binh xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tối 3/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội trại Tòng quân của xã Đông Thạnh năm 2026.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm gắn kết, giáo dục, tiếp lửa cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo niềm tin, tinh thần, khí thế cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh Nguyễn Mậu Phương Quỳnh cho biết: Lịch sử quê hương Đông Thạnh tự hào ghi dấu những thế hệ thanh niên anh dũng, kiên trung.

Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, thanh niên xã nhà luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; sẵn sàng dấn thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp bước truyền thống vẻ vang ấy, hằng năm, thanh niên Đông Thạnh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an. Từ môi trường Quân đội và Công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ chỉ huy, lãnh đạo các cấp, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đó chính là niềm tự hào, là minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, cho khí chất của tuổi trẻ Đông Thạnh.

Năm nay, xã Đông Thạnh đạt 100% chỉ tiêu giao quân với 120 thanh niên trúng tuyển (trong đó có 100 thanh niên trúng tuyển các đơn vị Quân đội nhân dân, 20 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân). Đặc biệt, có 2 đảng viên trẻ và 1 nữ thanh niên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh tin tưởng, 120 tân binh có mặt hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của cha anh, nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng thích nghi với môi trường kỷ luật, làm chủ khí tài hiện đại để trở thành những chiến sĩ giỏi, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Thay mặt các thanh niên nhập ngũ, tân binh Nguyễn Thành Nam nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc quê hương và luôn xứng đáng với những giá trị truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đoàn viên thanh niên trong học tập, công tác, rèn luyện, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện và tiếp thu những kinh nghiệm để trở về xây dựng địa phương.

