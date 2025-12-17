Đổi mới tầm nhìn, hành động quyết liệt trong tham mưu, đồng hành cùng Chính phủ

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, kết quả của Văn phòng Chính phủ trong năm 2025 là khá toàn diện trên các mặt công tác và các nhóm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, kỷ cương, sáng tạo và tận tụy, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực và những thành tích xuất sắc mà tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ đã đạt được trong năm qua và cả giai đoạn 2021-2025, nhất là trong việc phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 5 năm 2026-2030. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Trong khi đó, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là rất lớn, nhiều việc khó, phức tạp và phải xử lý nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Vì vậy, Văn phòng Chính phủ phải đổi mới tư duy, thay đổi cả cách nghĩ, cách làm, cả nhận thức, tầm nhìn, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm.

Định hướng công tác năm 2026 và thời gian tới của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh 8 nhóm nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó có việc làm tốt nhiệm vụ xây dựng, triển khai Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ để thường xuyên đôn đốc, đảm bảo tiến độ, chất lượng các đề án; nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số; hoàn thiện và vận hành hiệu quả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, bảo đảm liên thông, đồng bộ, an toàn và bảo mật; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông; xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, các phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Chính phủ cần được tổ chức thực chất, tránh hình thức, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Mỗi cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần nêu gương, liêm chính, chuyên nghiệp, coi hiệu quả công việc và sự hài lòng của xã hội là thước đo của phong trào thi đua. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn cơ quan và đặc biệt cần ưu tiên đến người lao động trực tiếp.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá, về đích của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong thành tựu chung đó, Văn phòng Chính phủ tiếp tục góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển và tạo nền tảng cho giai đoạn mới 2026 - 2030.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp trình bày nêu rõ, trong năm 2025, Văn phòng Chính phủ đã bám sát Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, Văn phòng Chính phủ đã chủ động và làm tốt hơn công tác điều phối, phối hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành không ngừng đổi mới cả về phương thức, nội dung và chất lượng; phối hợp chặt chẽ, toàn diện với các Ban của Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước để kịp thời chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ các phiên họp của lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Chính phủ.

Để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Văn phòng Chính phủ đã chủ động tham mưu tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị và các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương.

Trước tình hình nhiều cơn bão với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập Bộ chỉ huy tiền phương tại các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống bão, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Văn phòng Chính phủ đã tham mưu xây dựng và trình ban hành các chương trình, nghị quyết quan trọng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác thông tin truyền thông, nhất là truyền thông chính sách đã được cải thiện về chất lượng và tiến độ, kịp thời phản ánh đến lãnh đạo Chính phủ các vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ cũng tham mưu triển khai việc sắp xếp, cắt giảm, tinh gọn tổ chức bộ máy nhân sự theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ, hợp nhất 3 đơn vị khối hậu cần, giảm cấp phòng/vụ/cục.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Chính phủ đã có hơn 900 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; 18 tập thể và hơn 300 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng, Bằng khen của Thủ tướng; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ...