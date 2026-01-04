Việt Nam duy trì sức hấp dẫn, tạo niềm tin cho nhà đầu tư

(Ngày Nay) - Trong năm 2026, Việt Nam cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao mức độ hài lòng của nhà đầu tư Nhật Bản.

Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM bày tỏ mong muốn từ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản khi trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026.

Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng ổn định trong năm 2026, song vẫn đối mặt với rủi ro từ căng thẳng thương mại và nguy cơ leo thang thuế quan.

Theo Trưởng đại diện JETRO tại TPHCM, mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên của Chính phủ Việt Nam năm 2026 đầy thách thức, cao hơn mức tăng trưởng dự kiến hơn 8% năm 2025.

Mục tiêu "tham vọng" cũng phản ánh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế tăng tốc, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

"Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần tạo được vòng tuần hoàn tích cực giữa: Duy trì đà xuất khẩu mạnh, đa dạng hóa thị trường, triển khai thông suốt thủ tục đầu tư tư nhân, mở rộng đầu tư công, kiểm soát lạm phát hiệu quả, trong đó động lực tăng trưởng cần đến từ sức bật của doanh nghiệp tư nhân, như tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW", ông Okabe Mitsutoshi nhấn mạnh.

Về quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, ông nhấn mạnh sự gia tăng về mức độ tin cậy và chiều sâu hợp tác, với dấu mốc là việc thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tháng 4/2025 tiếp tục khẳng định cam kết hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chiến lược và lập trường ủng hộ thương mại tự do đa phương dựa trên luật lệ.

Đánh giá về dòng vốn FDI Nhật Bản, ông Okabe cho biết, các tư vấn đầu tư mới mà JETRO tiếp nhận trong năm tài khóa 2025 cho thấy đa phần đến từ các ngành phi sản xuất như bán lẻ, thương mại, xây dựng và bất động sản. Xu hướng này được dự báo tiếp tục duy trì trong năm tài khóa 2026.

Đối với môi trường đầu tư, tại Việt Nam, theo khảo sát công bố tháng 11/2025, JETRO cho rằng thủ tục hành chính còn phức tạp, hệ thống pháp lý chưa phát triển đồng bộ, thực thi thiếu công bằng là nhóm rủi ro hàng đầu, cao hơn 20 điểm so với trung bình tại khu vực ASEAN. Một số doanh nghiệp Nhật gặp khó khăn trong cấp phép mở rộng đầu tư do tác động từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.

Ông Okabe khẳng định JETRO sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, tiếp nhận và chuyển tải kiến nghị từ doanh nghiệp Nhật Bản tới cơ quan chức năng Việt Nam, góp phần tăng hiệu quả đối thoại chính sách và củng cố niềm tin lâu dài từ các nhà đầu tư đến từ xứ sở hoa anh đào.

Cải cách hành chính và khu vực tư nhân là điểm sáng năm 2025

Người đứng đầu JETRO đánh giá cải cách hành chính và định hướng phát triển kinh tế tư nhân là những điểm nhấn ấn tượng nhất của Việt Nam trong năm 2025.

Theo ông, việc tái cơ cấu bộ máy các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương đã cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc ban hành bốn nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã mở ra kỳ vọng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, gồm: (1) Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; (2) Nghị quyết 59-NQ/TW (24/01/2025) về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; (3) Nghị quyết 66-NQ/TW (30/04/2025) về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và (4) Nghị quyết 68-NQ/TW (04/05/2025) về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông đánh giá các nghị quyết này như bốn trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, trong đó Nghị quyết 68 thể hiện thông điệp mạnh mẽ về khơi thông nguồn lực và tiếp sức cho doanh nghiệp tư nhân – động lực quan trọng của tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Cho biết ý kiến về chính sách sáp nhập TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng tàu thành siêu đô thị lớn nhất cả nước, cuộc cải cách hành chính quy mô lớn từ ngày 1/7/2025, trong đó xóa cấp quận/huyện, giảm số tỉnh từ 63 xuống 34 và sáp nhập mạnh đơn vị cấp xã, Trưởng đại diện Okabe Mitsutoshi cho rằng còn quá sớm để có đánh giá toàn diện kết quả chính sách.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, ông đánh giá cao định hướng phát triển ngành ưu tiên rất rõ ràng và mang tầm chiến lược, với sự phân vai theo đúng thế mạnh vùng: TPHCM cũ: Trung tâm công nghệ cao, dịch vụ và tài chính quốc tế; Bình Dương cũ: Công nghệ cao và sản xuất – chế tạo; Bà Rịa – Vũng Tàu cũ: Kinh tế biển, du lịch biển, năng lượng tái tạo và logistics.

Chính sách này rất đáng ghi nhận và tạo kỳ vọng lớn cho doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá tiềm năng của TPHCM mới và bảo đảm triển khai ổn định các quy hoạch phát triển", Trưởng đại diện nhấn mạnh.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 11 tháng đầu năm 2025, nhà đầu tư Nhật Bản rót 1,56 tỷ USD, chiếm 9,8%, khẳng định vai trò là nhà đầu tư lớn và đối tác kinh tế chiến lược quan trọng tại Việt Nam, với dòng vốn tập trung mạnh vào các lĩnh vực như bán lẻ, bất động sản và sản xuất - chế tạo. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản cũng khá sôi động với khoảng 214 triệu USD trong 10 tháng đầu năm. Các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại Việt Nam 5.608 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 79,399 tỷ USD, thấp hơn quốc gia dẫn đầu là Hàn Quốc với 10.251 dự án và tổng vốn đầu tư 94,9 tỷ USD và Singapore đứng thứ 2 với 4.187 dự án, có tổng vốn đăng ký 87,3 tỷ USD.