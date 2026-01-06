EU điều tra công cụ Grok do nghi tạo nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em

(Ngày Nay) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/1 cho biết đang “xem xét rất nghiêm túc” các khiếu nại liên quan đến việc công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của tỷ phú Elon Musk bị sử dụng để tạo và phát tán hình ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ em.
Người phát ngôn phụ trách kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), ông Thomas Regnier, nhấn mạnh rằng Grok hiện cung cấp chế độ “spicy mode” với nội dung không phù hợp, trong đó có những hình ảnh liên quan đến trẻ em.

Các khiếu nại bắt đầu xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội X - vốn đã tích hợp Grok, sau khi nút “chỉnh sửa hình ảnh” của công cụ này được triển khai vào cuối tháng 12. Trước đó, công ty xAI do tỷ phú Musk điều hành thừa nhận đang gấp rút khắc phục những lỗ hổng của Grok.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Paris (Pháp) cho biết đã mở rộng cuộc điều tra đối với X, bổ sung cáo buộc rằng Grok bị lợi dụng để tạo và phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em.

Nền tảng X vốn đã nằm trong “tầm ngắm” của EU. Tháng 12 năm ngoái, EU đã phạt nền tảng này 120 triệu euro (140 triệu USD) vì vi phạm các quy định về minh bạch quảng cáo và cơ chế xác minh người dùng theo luật nội dung số của EU. Hiện X vẫn đang bị điều tra theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).

