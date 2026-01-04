Du lịch Hà Nội doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp Tết Dương lịch

(Ngày Nay) - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ 1- hết 4/1), Hà Nội ước đón khoảng 560 nghìn lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 110 nghìn lượt, tăng gần 287%; khách nội địa khoảng 450 nghìn lượt, tăng hơn 240%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 254%, cho thấy mức phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm.

Theo đánh giá của ngành du lịch, mức tăng đột biến cả về lượng khách và doanh thu đến từ kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách bố trí thời gian nghỉ ngơi, tham quan, trải nghiệm. Quan trọng hơn, sức hút của Hà Nội trong dịp này không chỉ nằm ở thời gian nghỉ dài mà đến từ sự đa dạng, khác biệt, đổi mới của hệ thống sản phẩm du lịch, kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Thực tế trong những ngày đầu năm 2026 cho thấy, dòng khách quốc tế tấp nập đổ về Hà Nội là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và không ngừng làm mới mình. Các không gian trung tâm như khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay phố cổ Hà Nội luôn trong tình trạng nhộn nhịp du khách, đặc biệt vào buổi tối.

Làm nền cho sự tăng trưởng ấn tượng đó là chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn được thành phố chuẩn bị từ sớm. Trong dịp Tết Dương lịch 2026, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm; đồng thời triển khai hàng loạt chương trình trải nghiệm mới như không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, các chương trình countdown, trình diễn âm nhạc, nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, năm nay Hà Nội tạo điểm nhấn rõ nét bằng các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ cao. Vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long với công nghệ 3D mapping quy mô lớn, hay các không gian trải nghiệm số đã mang đến cách tiếp cận mới mẻ đối với di sản, giúp du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế dễ dàng tiếp cận lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội theo cách sinh động hơn.

Song song với đó, du lịch văn hóa truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Các chương trình khám phá đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống, không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và tọa đàm về văn hóa, nói chuyện về Tết truyền thống của người Việt; biểu diễn âm nhạc truyền thống trong khu phố cổ, tour đạp xe khám phá Hà Nội, hay các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề, ngoại thành đã góp phần phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Không chỉ khu vực nội đô, các tuyến du lịch ngoại thành, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái - văn hóa cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho định hướng phát triển du lịch bền vững, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven đô.

Với kết quả ấn tượng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, du lịch Hà Nội đang có bước khởi đầu thuận lợi cho năm 2026. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch, vui chơi, trải nghiệm tăng cao của người dân, du khách, còn cho thấy hiệu quả từ sự chủ động, đồng bộ trong công tác chuẩn bị sản phẩm, sự kiện và quảng bá điểm đến. Đây được kỳ vọng sẽ là “cú hích” quan trọng, tạo đà cho ngành du lịch Thủ đô tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm.