Tổng thống Petro tuyên bố bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ hành động quân sự ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Colombia là quốc gia sản xuất ma túy; khẳng định Colombia đã thu giữ lượng cocaine kỷ lục và cảnh báo việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm buôn lậu ma túy tại Colombia có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em. Nhà lãnh đạo Colombia cũng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Colombia, đồng thời cho biết đã sa thải một số nhân viên tình báo Colombia vì cung cấp “thông tin sai lệch” về chính phủ.

Sau khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Trump đã ám chỉ khả năng mở chiến dịch chống Bogota. Washington từng áp đặt trừng phạt đối với ông Petro và đưa Colombia vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời giảm viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.