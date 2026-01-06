Tổng thống Petro tuyên bố bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ hành động quân sự ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Colombia là quốc gia sản xuất ma túy; khẳng định Colombia đã thu giữ lượng cocaine kỷ lục và cảnh báo việc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm buôn lậu ma túy tại Colombia có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em. Nhà lãnh đạo Colombia cũng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Colombia, đồng thời cho biết đã sa thải một số nhân viên tình báo Colombia vì cung cấp “thông tin sai lệch” về chính phủ.
Sau khi mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Trump đã ám chỉ khả năng mở chiến dịch chống Bogota. Washington từng áp đặt trừng phạt đối với ông Petro và đưa Colombia vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời giảm viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2836/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình) với mục tiêu tổng quát là tất cả sự kiện hộ tịch đều được đăng ký, quản lý trên môi trường điện tử.
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học khu vực phía Nam đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trong đó có những bổ sung, điều chỉnh phương thức xét tuyển nhằm phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(Ngày Nay) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/1 cho biết đang “xem xét rất nghiêm túc” các khiếu nại liên quan đến việc công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của tỷ phú Elon Musk bị sử dụng để tạo và phát tán hình ảnh khiêu dâm liên quan đến trẻ em.
(Ngày Nay) - Hiện bệnh nhân tại Mỹ phải trả mức giá thuốc cao nhất thế giới, khoảng gấp 3 lần so với các quốc gia phát triển khác, song, năm 2026, các hãng dược vẫn dự kiến tăng giá hơn 350 loại thuốc với mức 4%.
(Ngày Nay) - Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Trong đó, kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục vào trung tuần tháng 2/2026.
(Ngày Nay) - Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đặc biệt đối với những người yêu thiên văn khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi 13 lần Trăng tròn, đi kèm hàng loạt hiện tượng hiếm gặp như 3 siêu trăng, 1 Trăng Xanh hiếm hoi và 2 lần nguyệt thực, trong đó có một nguyệt thực toàn phần tạo nên hiện tượng Trăng Máu ngoạn mục.
(Ngày Nay) - Bước vào giai đoạn 2026-2030, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh đứng trước yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên sâu, hội nhập quốc tế và lấy người bệnh làm trung tâm.
(Ngày Nay) - Trải qua nhiều biến động lịch sử, nghề gốm vẫn duy trì sức sống và khẳng định vị thế trong đời sống đương đại. Tuy nhiên, trước sức ép của sản xuất công nghiệp, các họa sĩ, nghệ nhân hiện nay phải nỗ lực rất nhiều để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như tính độc bản của mỗi tác phẩm.