Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.
Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Caracas, Venezuela ngày 31/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.
Người dân di chuyển trên đường phố thủ đô Caracas, Venezuela ngày 31/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngoài ra, Đại sứ Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela và tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro ngày 3/1.

Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp.

Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela: (+58) 4242211016.

PV
Venezuela Việt Nam Kênh liên lạc khẩn cấp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đến 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.
Linh hoạt trước biến động, kiên định mục tiêu phát triển
(Ngày Nay) - Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã tạo ra những sức ép đáng kể lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.