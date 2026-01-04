Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

(Ngày Nay) - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Ngoài ra, Đại sứ Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela và tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro ngày 3/1.

Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.

Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp.

Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela: (+58) 4242211016.