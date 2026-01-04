Mọi công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn

Ngoài ra, Đại sứ Vũ Trung Mỹ thông báo đại sứ quán đã lập kênh liên lạc khẩn cấp để cập nhật tình hình sau chiến dịch tập kích của Mỹ vào Venezuela và tuyên bố bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro ngày 3/1.
Đại sứ xác nhận 29 cán bộ các cơ quan đại diện cùng gia đình và 2 kỹ sư xây dựng Việt Nam công tác tại Venezuela cùng 2 Việt kiều đều an toàn.
Đại sứ quán khuyến cáo công dân không rời nơi cư trú và liên tục cập nhật tình hình qua kênh liên lạc khẩn cấp.
Số điện thoại bảo hộ công dân tại Venezuela: (+58) 4242211016.
(Ngày Nay) - Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất định. Xung đột địa chính trị kéo dài, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, cùng với sự điều chỉnh chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã tạo ra những sức ép đáng kể lên triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
(Ngày Nay) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre công tác tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.
(Ngày Nay) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; trọng tâm là thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa,” “5 vững.”