Đổi mới tư duy, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo

(Ngày Nay) - Tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các viện nghiên cứu, chuyên gia và nhà khoa học.

Đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, nâng cao chất lượng tư vấn chính sách

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Viện xác định cần tập trung cao độ thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, trong đó trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu “tư vấn chiến lược” với tầm nhìn dài hạn.

Viện đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đúc rút mô hình phát triển để tư vấn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển; đồng thời tăng cường năng lực phân tích, dự báo nhằm kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Viện xác định trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ góc độ khoa học, tạo cơ sở thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới; xây dựng và triển khai chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển của Viện trong giai đoạn phát triển mới; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả, gắn với chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu của chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của thực tiễn phát triển.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh cho biết, thời gian qua Viện đã triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ máy của Viện được sắp xếp, tinh gọn từ 38 đơn vị xuống còn 26 đơn vị; đồng thời triển khai nhiều đề án, chương trình nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn.

Viện đã thực hiện nhiều báo cáo tư vấn chính sách phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành lập các nhóm nghiên cứu tư vấn chính sách; đẩy mạnh công tác đào tạo, hợp tác quốc tế và công bố khoa học quốc tế. Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, truyền thông khoa học, xuất bản, thư viện, bảo tàng và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường...

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội và nhân văn

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Viện Hàn lâm KHXHVN vừa chuyển sang mô hình hoạt động mới theo Quyết định số 12-QĐ/TW năm 2026, trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đây vừa là cơ hội để Viện có bước phát triển mới, đóng góp sâu sắc hơn cho công tác hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, thách thức cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, nhà khoa học của Viện.

Trong thời gian tới, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động; xác định việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động.

Mỗi chương trình nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn chính sách đều phải hướng tới phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Viện phải khẳng định rõ vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược của Đảng, đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xác định rõ vị trí, vai trò của mình không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đóng góp tương xứng vào quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước.

Muốn vậy, Viện phải thực hiện thật tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, tư vấn, tham gia đánh giá việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn; hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương yêu cầu, các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động theo hướng lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo chủ yếu; tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách; tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm; chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước.

Cùng với đó, Viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học xã hội và nhân văn; bảo đảm cơ sở dữ liệu có khả năng liên kết, kết nối, chia sẻ, dùng chung; đẩy mạnh số hóa tài liệu thư viện, di sản tư liệu; ứng dụng dữ liệu lớn, công nghệ hiện đại trong công tác nghiên cứu; xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại, kết nối trong nước và quốc tế.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, cần tiếp tục đào tạo, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia trực tiếp công tác nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ phải vừa có trình độ, năng lực, vừa có đạo đức công vụ, đạo đức khoa học và trách nhiệm xã hội.

Viện cũng cần rà soát, kiện toàn tổ chức, cán bộ theo mô hình mới, phù hợp với Kết luận 31 của Bộ Chính trị, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ.Viện cần tăng cường phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong nghiên cứu, tư vấn chính sách; gắn nghiên cứu với tổng kết thực tiễn, nâng cao khả năng phản ứng chính sách nhanh khi vấn đề mới phát sinh, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chủ động hơn trong tham mưu chính sách.

Viện cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; giữ gìn đoàn kết nội bộ, rà soát, xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp rõ ràng, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ.

Viện Hàn lâm tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 12-QĐ/TW, đặc biệt là Đề án “Tăng cường năng lực, định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.”

Đối với các kiến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu, tạo điều kiện để Viện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn cho đất nước trong giai đoạn tới.