Du khách Mỹ: "Việc sang đường ở Hà Nội giống như tham gia vào một điệu nhảy"

(Ngày Nay) - Đứng trước dòng xe máy nối dài trên một con phố ở Hà Nội, Francis Holland (62 tuổi, người Mỹ) từng không ít lần bước chân xuống lòng đường rồi lại vội vàng lùi về vỉa hè.
Giống như nhiều du khách quốc tế lần đầu đến Việt Nam, ông cảm thấy bối rối trước nhịp giao thông đông đúc của thành phố. Thế nhưng sau một thời gian quan sát và trải nghiệm, Francis nhận ra phía sau vẻ ngoài tưởng như hỗn loạn ấy lại tồn tại một quy luật rất riêng.

Ông cho rằng việc sang đường ở Việt Nam giống như một “điệu nhảy” đầy ngẫu hứng nhưng thực chất có nhịp điệu rõ ràng. Theo Francis, mỗi người tham gia giao thông đều hiểu "nhịp điệu" ấy và chỉ cần di chuyển đúng nhịp, mọi thứ sẽ vận hành trơn tru mà không ai va vào ai.

Cảm nhận này không chỉ của riêng Francis. Từ những người nước ngoài mới đặt chân đến Việt Nam cho tới những người đã sinh sống nhiều năm tại đây, việc sang đường luôn là một trong những trải nghiệm khiến họ vừa lo lắng vừa thích thú.

"Ở Việt Nam, dòng xe sẽ tự lách qua bạn", Francis thích thú khi nói về cuộc sống tại Hà Nội

Khác với nhiều quốc gia phương Tây, nơi người đi bộ chủ yếu dựa vào đèn tín hiệu và các phương tiện thường không chủ động né tránh người đang băng qua đường, giao thông Việt Nam vận hành theo cách linh hoạt hơn.

Tại các vị trí có đèn tín hiệu và vạch sang đường, người đi bộ được ưu tiên và các phương tiện thường chủ động giảm tốc để nhường đường. Ngay cả ở những đoạn đường đông đúc hơn, người đi bộ di chuyển với tốc độ ổn định cũng giúp các phương tiện dễ dàng quan sát, dự đoán hướng di chuyển để chủ động tránh và nhường đường một cách an toàn.

So sánh với quê nhà, Francis cho biết ở Mỹ, ngay từ nhỏ mọi người đã được dạy phải quan sát kỹ hai bên trước khi sang đường và thường tuân thủ nghiêm ngặt tín hiệu giao thông bởi xe cộ sẽ không chủ động né người đi bộ.

"Ở Việt Nam, bạn bước ra đường và dòng xe sẽ tự lách qua bạn, nhưng ở Mỹ, nếu bước ra trước đầu xe, bạn có thể bị tông ngay lập tức," ông chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Francis nhắn nhủ các du khách rằng bí quyết để sang đường an toàn ở Việt Nam nằm ở sự bình tĩnh và ổn định: "Hãy bước đều, đừng chần chừ hay dừng giữa đường, bởi chỉ khi đó dòng xe mới có thể đoán được hướng di chuyển của bạn để tránh bạn một cách an toàn."

Giao thông Việt Nam đông đúc trong giờ cao điểm.
Người dân quen thuộc với việc qua đường.

Bài học đầu tiên của người nước ngoài ở Hà Nội

Trong cuộc phỏng vấn với Eduard Ergenzinger (29 tuổi, người Đức), anh cho biết bài học lớn nhất sau hơn hai năm sinh sống tại Hà Nội chính là học cách thể hiện sự kiên định khi sang đường để các phương tiện có thể dễ dàng quan sát và thích nghi.

Những ngày đầu ở Việt Nam, Eduard chủ yếu nhờ các tài xế Grab hỗ trợ mỗi khi cần qua đường. Anh nhớ lần đầu tiên tự sang đường một mình là một trải nghiệm khá đáng sợ. Khi đó, anh cố chờ một thời điểm giao thông thưa hơn để có thể băng qua đường, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó gần như không thể xảy ra trong giờ cao điểm.

Sau nhiều lần quan sát và trải nghiệm thực tế, anh rút ra một nguyên tắc đơn giản:"Chỉ cần đi đều, giữ tốc độ ổn định và thể hiện rằng bạn quyết tâm sang đường, thì hầu hết mọi người sẽ nhường đường cho bạn."

Theo Eduard, điều quan trọng nhất không phải là tìm lúc đường hoàn toàn vắng xe mà là giúp những người xung quanh có thể dự đoán được hướng di chuyển của mình. Sự chần chừ hoặc thay đổi hướng đột ngột đôi khi lại khiến việc sang đường trở nên khó khăn hơn.

Từ nỗi sợ thành trải nghiệm đáng nhớ

Với Ben Nickie (50 tuổi, người Anh), ký ức đầu tiên về giao thông Việt Nam lại đến từ một con phố ở TP.HCM.

Giữa dòng xe máy đông đúc, ông nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang đẩy chiếc xe hàng của mình len lỏi giữa biển xe cộ, trong khi các phương tiện xung quanh tự động điều chỉnh hướng đi để tránh. Hình ảnh ấy đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc về sự linh hoạt rất riêng của giao thông Việt Nam.

Trái với suy nghĩ ban đầu về sự hỗn loạn, Ben cho rằng việc sang đường ở Việt Nam mang lại cảm giác vừa hồi hộp vừa thú vị.

"Bạn chỉ cần bình tĩnh bước theo dòng người địa phương." Thậm chí, ông còn nhận xét giao thông Việt Nam "an toàn hơn" so với Anh Quốc bởi người tham gia giao thông ở đây thường có xu hướng chủ động tránh người đi bộ. Theo Ben, bí quyết vẫn nằm ở việc duy trì một tốc độ ổn định để những người xung quanh có thể nắm bắt được nhịp độ và chủ động điều chỉnh hướng di chuyển.

Một trải nghiệm văn hóa rất riêng

Đối với nhiều du khách quốc tế, việc sang đường tại Việt Nam không chỉ là một thử thách về kỹ năng di chuyển mà còn là bài học về sự tự tin, khả năng thích nghi và tinh thần "nhập gia tùy tục".

Điều nhiều người cảm nhận được là trong môi trường giao thông đông đúc, người tham gia giao thông thường có ý thức quan sát lẫn nhau và chủ động điều chỉnh để cùng di chuyển an toàn. Không ít du khách cũng chia sẻ rằng họ đã vượt qua nỗi sợ mang tên "sang đường" nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, từ những cụ già, người bán hàng rong cho đến các tài xế xe công nghệ.

Với nhiều người, cảm giác đặt chân an toàn sang phía bên kia con đường đông đúc mang lại một niềm vui khó tả. Và có lẽ, điều đọng lại sau trải nghiệm ấy không chỉ là việc học được cách sang đường, mà còn là sự thấu hiểu về một nét văn hóa ứng xử đặc biệt của người Việt Nam - nơi mỗi người đều quan sát, nhường nhịn và tự điều chỉnh để cùng hòa vào nhịp chảy chung của thành phố.

