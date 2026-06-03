Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II: Vinh danh những thương hiệu xuất sắc nhất, định hình chuẩn mực phát triển mới

(Ngày Nay) - Tối 2/6, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu đã được vinh danh tại 12 hạng mục, khép lại một mùa giải quy mô, chuyên nghiệp và giàu sức lan tỏa; đồng thời mở ra những tiêu chuẩn mới, động lực mới cho thị trường bất động sản Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải thưởng, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Chung khảo Giải thưởng, nhận định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, dự án tiêu biểu; đồng thời lan tỏa những giá trị phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam: Minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trong những năm qua, trước những khó khăn, thách thức của thị trường, cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tham gia phản ánh thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đóng góp ý kiến sửa đổi, hoàn thiện các luật, nghị định, cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, tài chính, thuế, thủ tục hành chính và các phân khúc quan trọng của thị trường.

Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Hiệp hội đã tổ chức hơn 50 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn chuyên đề giải pháp để phục hồi và phát triển thị trường bất động sản; tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án; cải cách quy trình, thủ tục đầu tư; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, thuê - mua; bất động sản công nghiệp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; hoạt động giao dịch, môi giới bất động sản; chính sách thuế, phí và các chi phí liên quan đến thị trường.

Nhiều kiến nghị của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp đã được các bộ, ngành ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, ban hành hoặc thể chế hóa trong các luật, nghị quyết, nghị định và chính sách điều hành. Những kết quả đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, củng cố niềm tin và thúc đẩy quá trình phục hồi của thị trường bất động sản.

Trải qua những thăng trầm của thị trường, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân bất động sản đã chủ động tái cấu trúc mô hình hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, hợp tác với các ngành, các địa phương và đồng hành cùng Hiệp hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan Trung ương.

“Chính quá trình vượt khó, đổi mới và thích ứng đó đã đưa nhiều doanh nghiệp lên một tầm phát triển mới, thiết thực hơn, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập nhiều dự án đô thị, nhà ở, khu công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ bất động sản có chất lượng”, TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng cho rằng, các doanh nghiệp, dự án được vinh danh hôm nay không chỉ tiêu biểu về quy mô, năng lực đầu tư, thương hiệu và hiệu quả kinh doanh, mà còn thể hiện rõ hơn trách nhiệm kiến tạo không gian sống, không gian sản xuất, không gian dịch vụ và môi trường phát triển mới cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II - một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, thị trường bất động sản Việt Nam và quá trình xây dựng những chuẩn mực phát triển mới của ngành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp, các dự án, các tổ chức đã được vinh danh tại Giải thưởng năm nay. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nỗ lực chuyển đổi số, phát triển xanh và khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Ban Chỉ đạo Giải thưởng, Hội đồng Giám khảo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức Giải thưởng ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, khách quan và có chiều sâu hơn; từng bước xây dựng Giải thưởng trở thành một biểu tượng uy tín, có giá trị lan tỏa đối với ngành bất động sản Việt Nam.

“Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp, dự án thành công về đầu tư, kinh doanh, mà còn đề cao các giá trị đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, trách nhiệm cộng đồng và phát triển bền vững. Đây chính là những chuẩn mực mới mà thị trường bất động sản Việt Nam cần hướng tới trong giai đoạn phát triển tiếp theo”, ông phát biểu.

Bộ Xây dựng ghi nhận vai trò của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan báo chí - truyền thông đã đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, phản biện chính sách, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực; thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản và hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng và bao trùm hơn.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, định hướng của Đảng; Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; cùng tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới - minh bạch hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, nhân văn hơn và tầm vóc hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ kỳ vọng.

Phát biểu bế mạc sự kiện, TS. Nguyễn Văn Khôi, thay mặt Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cam kết sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành những chương trình hành động thiết thực; tăng cường phản biện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu thực của xã hội; đồng thời tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng thời, ông cũng mong muốn các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn mới.