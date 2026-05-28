Chứng thực ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người cao tuổi ở Hà Nội

(Ngày Nay) - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã tổ chức các tổ hỗ trợ tại nhà thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH với người cao tuổi.

Không còn phải vất vả đi lại nhiều lần hay chờ đợi tại các điểm giao dịch, nhiều người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội đã được cán bộ hành chính công đến tận nơi hỗ trợ hoàn thiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Những ngày này, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), hình ảnh các cán bộ, nhân viên Chi nhánh số 3 - Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - mang hồ sơ, giấy tờ đến từng nhà dân để hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính đã trở nên quen thuộc.

Hoạt động được triển khai nhằm hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.7.2025.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật, người hưởng chế độ BHXH có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH; trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác theo quy định thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Với nhiều người cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, việc phải trực tiếp đến các điểm giao dịch để hoàn thiện thủ tục là không hề đơn giản.

Vì vậy, mô hình tổ hỗ trợ lưu động này được xem là giải pháp thiết thực, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tại Tổ dân phố số 32 (phường Ô Chợ Dừa), ngay trong những ngày đầu triển khai, Tổ xung kích hành chính công điểm Ô Chợ Dừa - Chi nhánh số 3 - đã hỗ trợ hoàn thiện 18 bộ hồ sơ chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Có mặt tại khu dân cư từ sáng sớm, các cán bộ Chi nhánh số 3 đã trực tiếp rà soát hồ sơ, hướng dẫn người dân kê khai thông tin, kiểm tra giấy tờ và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại nhà. Không khí làm việc khẩn trương nhưng gần gũi, tận tình.

Anh Nguyễn Đăng Thành Đạt (cán bộ hỗ trợ thuộc Tổ xung kích hành chính công điểm Ô Chợ Dừa - Chi nhánh số 3) cho biết, nhiều trường hợp người dân tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc không có người thân đi cùng nên tổ công tác chủ động đến tận nơi hỗ trợ.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính mà còn là trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng yếu thế. Vì vậy, các cán bộ luôn cố gắng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, hỗ trợ tối đa để người dân không phải đi lại nhiều lần”, anh Nguyễn Đăng Thành Đạt chia sẻ.

Không chỉ thực hiện trong giờ hành chính, nhiều cán bộ còn chủ động hỗ trợ cả ngày nghỉ cuối tuần khi địa bàn phát sinh trường hợp cần giải quyết gấp.

Theo anh Nguyễn Trường Giang (cán bộ hỗ trợ thuộc Tổ xung kích hành chính công điểm Ô Chợ Dừa - Chi nhánh số 3), tinh thần “vì nhân dân phục vụ” luôn được các thành viên đặt lên hàng đầu.

“Chỉ cần có người dân gặp khó khăn cần hỗ trợ khẩn cấp, các thành viên trong tổ đều cố gắng sắp xếp công việc để có mặt nhanh nhất. Sự hài lòng và thuận tiện của người dân chính là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”, anh Giang nói.

Ghi nhận thực tế cho thấy, mô hình hỗ trợ lưu động không chỉ giúp người dân giảm áp lực đi lại mà còn tạo sự gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - Chi nhánh số 3 - sẽ tiếp tục duy trì các tổ hỗ trợ tại địa bàn dân cư nhằm hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH nhanh chóng, đúng quy định.

Việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn được đánh giá là bước đi thiết thực trong tiến trình cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ theo hướng gần dân, sát dân và nhân văn hơn.