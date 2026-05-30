Khơi thông “điểm nghẽn” an cư: Dấu ấn đồng thuận tại dự án tái định cư N01 D17 Cầu Giấy

(Ngày Nay) - Ngày 30/5, phường Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn trực tiếp quy trình nhận bàn giao căn hộ tại dự án nhà tái định cư N01 (ô đất D17, Khu đô thị mới Cầu Giấy. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa người dân trong diện di dời sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện "bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Dự án Nhà ở chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy (số 92 phố Trần Thái Tông) là quỹ nhà tái định cư cốt lõi, phục vụ di dân GPMB cho 7 dự án trên địa bàn. Trong đó, có các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô như đường Vành đai 2,5 và tuyến đường từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng. Với quy mô tổng mức đầu tư 452,294 tỷ đồng, tòa nhà cao 15 tầng và 1 tầng hầm này sở hữu 299 căn hộ hiện đại.

Được khởi công từ năm 2011 do UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư trước đây, dự án đã trải qua chặng đường gian truân kéo dài hơn 14 năm. Tính đến trước mốc tháng 7/2025, công trình mới chỉ hoàn thành vỏn vẹn 8 trên tổng số 44 hạng mục khối lượng. Nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan bủa vây: từ việc thay đổi liên tiếp các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong giai đoạn 2020 – 2022 ; sự gián đoạn nguồn vốn từ Quỹ đầu tư Phát triển Hà Nội ; cho đến những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ liên miên trong năm 2025.

Đến nay, toàn bộ hạng mục công trình đã chính thức hoàn thành. Hệ thống kỹ thuật liên động gồm PCCC, thang máy, chiếu sáng và thoát nước đã vận hành trơn tru, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trước khi đón người dân vào ở. Cục diện thay đổi thần tốc trong chưa đầy một năm là thành quả từ quyết tâm chính trị rất lớn của địa phương. Sự hoàn thiện của tòa nhà N01 D17 có ý nghĩa quyết định, tạo bệ phóng vững chắc để địa phương bứt tốc trong công tác GPMB các trục giao thông huyết mạch.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án, tính đến giữa tháng 5/2026, hai phân đoạn trọng điểm của tuyến đường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn đã đạt được những kết quả ấn tượng như: Dự án Đường nối từ đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch Vọng đã hoàn thành thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và tiếp nhận mặt bằng của 329 hộ gia đình, 9 tổ chức (tương đương 338 phương án). Công tác GPMB đạt tỷ lệ 100% khối lượng và về đích vào ngày 12/5/2026, vượt tiến độ 8 ngày so với chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Dự án đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ: Thực hiện theo lệnh khẩn cấp, dự án yêu cầu thu hồi hơn 32.160m² đất của 94 chủ sử dụng và di dời tới 359 ngôi mộ. Với sự vào cuộc quyết liệt, công tác bàn giao mặt bằng và di dời tâm linh đã hoàn tất 100% vào ngày 14/5/2026, vượt tiến độ 6 ngày.

Tuyến Vành đai 2,5 khi hoàn thành toàn bộ sẽ trở thành trục huyết mạch dài 2,2km, rộng 50m nối từ Nguyễn Khánh Toàn đến Dương Đình Nghệ. Con đường này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tháo gỡ cùng lúc 5 điểm nghẽn lịch sử của địa phương: kết nối hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho bà con, chính quyền phường đã mời đầy đủ các cơ quan chuyên môn tháp tùng như Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý nhà Thành phố, Công ty Điện lực Ba Đình, Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy cùng các nhà thầu xây dựng. Tại đây, các hộ dân được phát tài liệu hướng dẫn chi tiết từ thủ tục bốc thăm, hồ sơ pháp lý đến thủ tục hành chính nhận nhà. Không khí buổi đối thoại diễn ra thẳng thắn, minh bạch khi mọi thắc mắc của người dân về hợp đồng dịch vụ điện nước, quy trình kỹ thuật hay cam kết bảo hành đều được các đơn vị chức năng trả lời và tháo gỡ ngay tại chỗ.

Ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy khẳng định: "Việc đưa dự án nhà tái định cư N01 vào hoạt động và bàn giao căn hộ cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm, tận tâm của cả hệ thống chính trị. Chính quyền phường cam kết hỗ trợ tối đa người dân về thủ tục hành chính và sẽ luôn đồng hành cùng bà con".

Để bảo đảm không có bất kỳ trục trặc nào khi người dân dọn về nhà mới, Chủ tịch UBND phường đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị kỹ thuật và nhà thầu phải tổ chức ứng trực liên tục, xử lý ngay lập tức các phát sinh dù là nhỏ nhất.

Sự đồng lòng, thấu hiểu và sẻ chia của những người dân chấp nhận nhường đất vì lợi ích chung của Thủ đô, kết hợp với tinh thần trách nhiệm của chính quyền đã biến dự án N01 D17 thành "ngôi nhà của niềm tin". Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Khu đô thị mới Cầu Giấy văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.