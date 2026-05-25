Bác sĩ Ngô Hải Sơn lập kỷ lục leo núi “Everest Triple Crown” ra sao?

(Ngày Nay) - Nhà leo núi và là bác sĩ Ngô Hải Sơn trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được kỳ tích Everest Triple Crown , tức chinh phục được cả ba ngọn núi vùng Everest ở Nepal gồm đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, đỉnh Lhotse và đỉnh Nuptse trong cùng một hành trình.

Chinh phục “ba vương miện”

“Ba đỉnh núi huyền thoại trong một mùa giải phi thường. Chúc mừng Ngô Hải Sơn và Nima Sherpa đã hoàn thành bộ ba đỉnh Everest huyền thoại trong thời gian kỷ lục, đánh dấu thành tích Ba vương miện (Everest Triple Crown) nhanh nhất ở dãy Himalaya” – đó là thông tin do đơn vị Satori Adventures (Nepal) công bố chiều ngày 24/5.

Ngô Hải Sơn có 12 năm kinh nghiệm với môn leo núi. Năm 2023, ông trở thành người Việt đầu tiên chinh phục đỉnh Ama Dablam ở Nepal (6.812m) – ngọn núi có địa hình kỹ thuật rất khó ở dãy Himalayas.

Năm 2024, ông là người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh K2 (8.611m) ở Pakistan. K2 là ngọn núi cao thứ hai thế giới sau Everest nhưng được xem là đỉnh núi nguy hiểm, khắc nghiệt và khó chinh phục nhất hành tinh. Năm 2025, Hải Sơn chinh phục ngọn núi cao nhất châu Mỹ Aconcagua (6,959 m), thuộc dãy Andes ở Argentina.

Rạng sáng ngày 20/5, bác sĩ Hải Sơn cùng một người Việt Nam khác leo núi chung chuyến là chị Nguyễn Thanh Bình chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.848m. Chị Thanh Bình làm việc trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục tại Hà Nội chính là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi Ama Dablam cao 6.812m (Nepal) vào tháng 11/2024. Sau lần hụt hẫng chưa chinh phục được Everest năm 2023, chị Thanh Bình đã quay lại Everest và đạt được ước mơ.

Không chỉ thế, bác sĩ Hải Sơn và chị Thanh Bình lập “thành tích kép” khi tiếp tục chinh phục tiếp đỉnh Lhotse cao 8.516m thành công vào ngày 21/5.Kế đến, bác sĩ Hải Sơn cùng với Nima Sherpa chinh phục đỉnh Nuptse cao 7.861m vào sáng ngày 24/5, chính thức đạt được kỳ tích Everest Triple Crown chỉ trong hơn 4 ngày.

Kỷ lục nhanh nhất và phi thường

Với thành tích trên, bác sĩ Hải Sơn cùng với Nima Sherpa phá kỷ lục của nhà leo núi/dẫn đường người Nepal Tenzing David Sherpa vừa hoàn thành "Triple Crown" chinh phục đỉnh Nuptse, Everest và Lhotse trong thời gian chưa đầy 5 ngày từ 17 đến 21/5.

Đáng nói là chỉ có một số rất ít người leo núi xuất sắc trên toàn thế giới hoàn thành được "Triple Crown”. Việc hoàn thành trong cùng một mùa leo núi lại càng nan giải hơn gấp bội. Nhà leo núi người Anh Kenton Cool là người đầu tiên trên thế giới chinh phục thành công cả 3 đỉnh trong một chuỗi hành trình liên tục vào năm 2013 và cho đến nay cũng chỉ có vài chục nhà leo núi lập được thành tích "Triple Crown" tương tự.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn cho hay để chinh phục được ngọn núi Nuptse, phải vượt qua nhiều đoạn leo qua địa hình hỗn hợp đá và băng dựng đứng nguy hiểm, chưa kể còn phụ thuộc tình hình thời tiết thất thường.

Nhiều người trong cộng đồng leo núi Việt Nam chiều 24/5 đã chia sẻ những lời chúc mừng, khen ngợi và cảm phục bác sĩ Ngô Hải Sơn vì đã “luôn tiên phong, luôn phá vỡ những giới hạn tưởng chừng như không thể và mang ngọn cờ Việt Nam kiêu hãnh tung bay trên những đỉnh cao nhất thế giới”.

Leo núi là hành trình cuộc đời

Thạc sĩ Ngô Hải Sơn năm nay 41 tuổi, là bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), chuyên sâu vào mảng phẫu thuật giới tính. Ông đã nhận nhiều giải thưởng và bằng khen của Bộ Y tế, trong đó có giải xuất sắc tại Hội nghị sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế Việt Nam năm 2021 - 2024.

Không chỉ xem leo núi là một niềm đam mê lớn sau những giờ miệt mài trong phòng phẫu thuật bệnh viện, bác sĩ Hải Sơn đã lập ra trung tâm tổ chức tour leo núi mạo hiểm, đào tạo huấn luyện bộ môn leo núi VietSummit từ năm 2025.

“Mục đích VietSummit ra đời là tổ chức các workshop và giao lưu miễn phí, mời các diễn giả để chia sẻ kiến thức và niềm yêu thích leo núi đến với cộng đồng có cùng đam mê bộ môn thể thao mạo hiểm này” – ông Sơn cho hay.

Ví rằng leo núi cũng là hành trình cuộc đời. Ông nói: “Cả hai đều đòi hỏi lòng can đảm, sự kiên trì và nhất là khả năng thích nghi, xử lý mọi tình huống. Tôi quan niệm cuộc đời là một hành trình phấn đấu trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Leo những ngọn núi cũng vậy, là cách mà bạn khám phá tiềm năng và sức mạnh bản thân. Có những lúc bạn cần một nội lực mạnh mẽ, một ý chí vượt qua giới hạn của chính mình”.

Với quan niệm đó, bác sĩ Hải Sơn cho rằng ông muốn cân bằng giữa công việc bác sĩ thường ngày và niềm đam mê leo núi ở đời thường. “Leo núi cũng như bác sĩ phẫu thuật, đòi hỏi sự cẩn trọng, rèn giũa kỹ năng ra quyết định, phản xạ sắc bén, luôn chuẩn bị tốt nhất cho những tình huống có thể xảy ra và đặc biệt là đảm bảo sự an toàn tính mạng. Nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta trở thành các phiên bản mạnh mẽ hơn”.

“Tôi mong cộng đồng leo núi ở Việt Nam ngày càng có thêm các bạn trẻ yêu thích bộ môn này, khao khát chinh phục, khám phá bên cạnh việc học hỏi, đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm leo núi” – bác sĩ và nhà leo núi hàng đầu Việt Nam Ngô Hải Sơn bày tỏ.