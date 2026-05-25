Hiểm họa khôn lường từ những chuyến xe chở vật liệu xây dựng

(Ngày Nay) - Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng là mắt xích quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và cung ứng nguyên vật liệu cho nhiều công trình. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị kinh tế, tại nhiều địa phương, không ít chuyến xe đang để lại nỗi lo thường trực cho người dân lưu thông trên đường.

Tại Quảng Trị, nhiều dự án trọng điểm mang tính động lực như Cảng hàng không Quảng Trị hay Cảng Mỹ Thủy đang được triển khai với kỳ vọng tạo cú hích cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực miền Trung. Đi cùng tiến độ thi công là nhu cầu rất lớn về vận chuyển vật liệu xây dựng như đá hộc, đất san lấp, cát, sỏi… khiến mật độ xe tải trọng lớn lưu thông trên nhiều tuyến đường tăng mạnh.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 24/5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nút giao giữa tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị, nằm chềnh ềnh giữa đường, ngay khúc cua là một viên đá hộc đường kính khoảng 30cm. Người dân cho biết viên đá này rơi từ xe vận chuyển vật liệu xây dựng khiến một phụ nữ trung niên lưu thông qua khu vực này gặp tai nạn. Nạn nhân bị rách quần, chấn thương vùng gối, liên tục kêu đau và phải gọi người nhà đến đón về.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Quảng Trị cho biết: “Với các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải thì lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý”. Theo đó, các hành vi chở vật liệu không bảo đảm an toàn, để rơi vãi đất đá ra đường hay vi phạm tải trọng đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Dù vụ việc chưa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đây là hình ảnh khiến nhiều người đi đường không khỏi lo ngại. Chỉ một viên đá rơi xuống đường cũng có thể trở thành hiểm họa khôn lường đối với người tham gia giao thông, nhất là trên các tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông với tốc độ cao.

Từ sự việc này, câu chuyện không còn dừng ở một tai nạn giao thông thông thường mà còn đặt ra vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông trong hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng hiện nay.

Ở góc độ văn hóa doanh nghiệp, mỗi chuyến xe ra đường không chỉ mang theo hàng hóa mà còn mang theo trách nhiệm đối với cộng đồng. Một doanh nghiệp có trách nhiệm không thể xem nhẹ việc kiểm tra phương tiện, che chắn vật liệu hay giám sát tài xế trước khi xe lưu thông.

Trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng, nguy cơ đất đá rơi vãi vốn không phải chuyện mới. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vi phạm vẫn lặp đi lặp lại, từ chở quá tải, cơi nới thành thùng đến che chắn sơ sài. Điều đó cho thấy một số doanh nghiệp vẫn tồn tại tư duy đặt lợi ích kinh tế lên cao, coi thường tính mạng người dân.

Một doanh nghiệp có văn hóa sẽ hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Một viên đá rơi xuống đường hôm nay có thể khiến người đi xe máy bị thương, nhưng nếu va trúng phương tiện khác ở tốc độ cao, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Ở góc độ văn hóa giao thông, trách nhiệm không chỉ thuộc về người cầm lái mà còn thuộc về chính đơn vị quản lý phương tiện. Văn hóa giao thông không thể chỉ được nhắc đến qua khẩu hiệu hay các đợt tuyên truyền ngắn hạn, mà phải được thể hiện bằng hành động qua từng chuyến xe: không để rơi vãi vật liệu, không phóng nhanh vượt ẩu, không xem thường sự an toàn của người khác.

Từ lâu, xe vận chuyển vật liệu xây dựng đã trở thành nỗi lo của người dân sống ven đường bởi bụi bặm, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn. Nếu doanh nghiệp thiếu trách nhiệm xã hội, những chuyến xe phục vụ phát triển kinh tế rất dễ trở thành nguyên nhân gây bức xúc trong cộng đồng.

Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phát triển phải đi cùng văn hóa và trách nhiệm xã hội. Bởi một doanh nghiệp được đánh giá không chỉ ở năng lực vận chuyển hay doanh thu, mà còn ở cách ứng xử với cộng đồng và sự an toàn trên mỗi cung đường mà doanh nghiệp đi qua.