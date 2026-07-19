Đội tuyển Việt Nam xuất sắc đoạt 4 huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế

(Ngày Nay) - Cả 4 học sinh tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2026 đều đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng, đưa Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng Trung Quốc và Ấn Độ, xét về số huy chương Vàng.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Hoá học quốc tế (IChO) 2026.
Cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) đều đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng. Xét về số lượng huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ.
Đây là thông tin vừa được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, 19/7.
Đặc biệt, trong số 4 học sinh có đến 3 em là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội, gồm em Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh và Trần Hoàng Nam.
Học sinh thứ 4 là em Đinh Xuân Phúc, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.
Trong giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế của Việt Nam đã giành 25 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự - một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.
IChO 2026 được tổ chức tại thủ đô Tashkent Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19/7/2026 với sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác.
Nội dung các bài thi tại IChO 2026 được xây dựng theo định hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu: sản xuất ammonia, hoá học hạt nhân, tái sử dụng CO2... Đề thi không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức hóa học mà còn chú trọng năng lực nhận thức hóa học, khả năng vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ. Các bài thi yêu cầu thí sinh phân tích, xử lý thông tin, xây dựng lập luận khoa học và tìm hiểu, giải quyết các vấn đề dưới góc độ hóa học, qua đó phản ánh toàn diện năng lực tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Thành tích của Đội tuyển Việt Nam tại IChO 2026 góp phần khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành giáo dục. Kết quả này cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ của đất nước.
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