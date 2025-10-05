Dự án AntEx: Nhà đầu tư trình báo công an, Shark Bình vẫn lòng và lòng vòng

(Ngày Nay) - Liên quan đến Dự án tiền số AntEx, đã có nhà đầu tư trình báo công an; trong khi đó, nhiều vấn đề do đối phương đưa ra chưa được Shark Bình trả lời rõ ràng, khiến cho dư luận có thêm lí do nghi ngờ về tính minh bạch của dự án này.

Trong sự vụ ồn ào về Dự án AntEx giữa ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) - Chủ tịch Tập đoàn NextTech với kỹ sư, nhân viên cũ và cả nhà đầu tư, một số nhà đầu tư vào dự án tiền số này đã trình báo Công an TP.Hà Nội về những nghi vấn bất minh của dự án.

Sự việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý.

Shark Bình là nạn nhân hay là người giữ quyền kiểm soát?

Dự án tiền điện tử AntEx (token AntEx) ra mắt vào tháng 9/2021, lúc bấy giờ, dự án này được quảng bá là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam”, đồng thời khoác lên mình tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Dự án tiền điện tử AntEx được chú ý nhiều khi có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập đầu tư vào 2,5 triệu USD. Sau đó, dự án gọi vốn được thêm 4,5 triệu USD.

Tuy nhiên, sau đó giá trị của token AntEx liên tục bị giảm và mất đến 99% giá trị kể từ sau khi được niêm yết vào ngày 20/11/2021. Sự mất giá này khiến cho hàng loạt nhà đầu tư thua lỗ nặng, token AntEx gần như rơi vào im lặng. Bất ngờ, đến tháng 3/2023, token AntEx được đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng chiêu “bình mới rượu cũ” này không giúp cải thiện giá trị của token này.

Dự án và token này sau đó tiếp tục rơi vào im ắng và không còn được chú ý nhiều. Mãi cho đến ngày 26/9/2025, khi phát biểu tại sự kiện Go Global, Shark Bình nói rằng mình cũng là nạn nhân của Dự án AntEx, đồng thời “tố” đội ngũ kỹ thuật có hành vi sai trái, biến mất, để lại hệ quả cho nhà đầu tư và bản thân ông.

Phát biểu này của Shark Bình làm “dậy sóng” thông tin về token AntEx, sức “nóng” tăng lên khi một tài khoản ẩn danh được cho là “cộng sự cũ” tố cáo ngược lại Shark Bình. Người này cáo buộc Shark Bình là người giữ quyền kiểm soát ví, tham gia điều hành, thực hiện xả token.

Như vậy, sau khi nói mình là nạn nhân, Shark Bình nhanh chóng bị tố ngược lại, kể từ đó các bên có những bài đăng phản bác qua lại với nhau.

Shark Bình lòng và lòng vòng

Việc Shark Bình và “người cũ” tố cáo qua lại, trong phạm vi bài viết này, chỉ đơn thuần là hệ thống và liệt kê lại những chi tiết mà người viết cho rằng có “sức nặng” nhất. Còn ai đúng, ai sai; hay vừa đúng vừa sai như thế nào, thì phải chờ sự kết luận từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, những ai quan sát và theo dõi sự vụ này, sẽ thấy rõ điều này: Trong khi Shark Bình chưa đưa ra được bằng chứng đủ thuyết phục về việc mình là nạn nhân, thì phía tố cáo Shark Bình đã công khai những dữ liệu được cho là bằng chứng, chứng minh Shark Bình là người “giữ quyền kiểm soát ví”, “tham gia điều hành” và “thực hiện xả token”.

Về khoản tiền cam kết đầu tư là 2,5 triệu USD, người tố cáo Shark Bình cho rằng Shark Bình chỉ góp 2 tỷ đồng và giữ quyền điều hành toàn bộ dự án.

Trả lời báo chí, Shark Bình nói về khoản đầu tư 2,5 triệu USD như sau: “Về phía chúng tôi, như nhiều thương vụ đầu tư startup khác Next100 cam kết rót 2,5 triệu USD vào dự án AntEx, nhưng giải ngân theo tiến độ & chất lượng dự án. Sau khi phát hiện một số vấn đề bất thường thì quỹ Next100 đã phải ngừng giải ngân mà không vi phạm cam kết”.

Trả lời báo chí, Shark Bình cho biết cá nhân mình và quỹ Next100 đã chịu những thiệt hại từ sự cố này. Shark Bình cũng nói rằng ông yêu cầu đối chất người đăng ẩn danh công khai qua một phiên livestream, nhưng người này không dám xuất hiện.

Song, dư luận lại đứng về phía người tố cáo Shark Bình, tỏ ra đồng tình với người này, khi người này đưa ra yêu cầu đề nghị Shark Bình công khai các chứng cứ liên quan đến các nội dung mà hai bên đã phản bác qua lại. Đồng thời, người này cũng công khai các dữ liệu được cho là bằng chứng của sự việc.

Đối phương, nhà đầu tư và dư luận có lí do đòi hỏi cần hơn sự minh bạch từ Shark Bình.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!