Dự báo ngày 9/11 bão Fung-wong sẽ gây gió mạnh cấp 16

(Ngày Nay) - Dự báo, đến 19 giờ ngày 9/11, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh thêm.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wipha tại Quezon, Philippines.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão Fung-wong ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 128,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 9/11, bão trên vùng ven biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 11/11, bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m, biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

