Bão số 12 đổi hướng và có xu hướng mạnh lên, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ từ 22/10 (Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 12 đang đổi hướng và có khả năng mạnh thêm, gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong nhiều ngày tới.

VARS kêu gọi cộng động môi giới không tiếp tay cho hành vi đầu cơ, thổi giá BĐS (Ngày Nay) -Trước diễn biến phức tạp của thị trường, đặc biệt giá BĐS không ngừng neo cao và có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá trục lợi, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) kêu gọi cộng động môi giới chung tay bảo vệ tính ổn định, bền vững cho thị trường BĐS Việt Nam, nói không và không tiếp tay cho mọi hành vi đầu cơ, trục lợi, thổi giá, đẩy giá,... gây lũng đoạn, tạo thị trường ảo, thị trường “bong bóng”.

Bão số 12 tiến gần Biển Đông, có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.

Washington Post tiết lộ điều kiện mới nhất của Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột Ukraine (Ngày Nay) - Theo báo Washington Post, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh kiểm soát toàn bộ Donetsk là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào, ám chỉ khả năng thỏa hiệp về Zaporizhzhia và Kherson trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Cuốn sử đá” bí ẩn giữa đại ngàn (Ngày Nay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.

Giữ ổn định phương án tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 (Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương giữ ổn định môn thi và cấu trúc đề thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 gồm ba môn thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ.

Ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo miễn phí dành cho giáo viên Octo AI (Ngày Nay) - Mục tiêu của dự án là đào tạo cho 2 triệu giáo viên Việt Nam sử dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo trong công tác giảng dạy. Dự án sẽ thử nghiệm với 5.000 thầy cô trước khi nhân rộng.

Nhà mạng Australia bị tấn công, ảnh hưởng hơn 1.600 khách hàng (Ngày Nay) - Nhà cung cấp dịch vụ Internet và di động Dodo và iPrimus của Australia mới đây tiếp tục trở thành mục tiêu của tấn công an ninh mạng, khiến dữ liệu của hơn 1.600 khách hàng bị rò rỉ.