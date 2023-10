Dự báo thời tiết: Khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện khu vực vùng núi Bắc Bộ đang có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 8 giờ ngày 6/10 có nơi trên 60 mm như: Căn Co 3 (Lai Châu) 87.8 mm, Sín Chải (Điện Biên) 69.0 mm, Mậu Đông (Yên Bái) 136.6mm, Cao Bồ (Hà Giang) 132.4 mm, Nậm Rạng (Lào Cai) 92.8 mm, Đình Phong (Cao Bằng) 152.6 m…