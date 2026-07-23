Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và gắn kết cộng đồng

(Ngày Nay) - Sau 3 ngày tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa khép lại với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa như một điểm đến biển giàu bản sắc, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của các sự kiện văn hóa trong việc kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương với du khách.

Là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Festival Biển Khánh Hòa năm nay mang đến chuỗi chương trình đặc sắc, bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố và không gian trải nghiệm văn hóa biển. Chỉ trong ba ngày từ 17-19/7, sự kiện đã thu hút gần 788.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 225.000 lượt, khách quốc tế khoảng 50.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng.Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã thành công lan tỏa tình yêu biển đảo, thông điệp phát triển xanh và khát vọng hội nhập của tỉnh tới hàng ngàn du khách. Từ khâu chuẩn bị kĩ lưỡng đến triển khai bài bản, tỉnh Khánh Hòa thể hiện rõ quyết tâm biến lễ hội này trở thành sự kiện thường niên có sức lan tỏa trong nước và khu vực.

Chung tay tạo nên một mùa lễ hội đáng nhớ

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng hành của gần 20 doanh nghiệp lớn trong nước đã góp phần tăng sức hấp dẫn và lan tỏa giá trị của Festival Biển Khánh Hòa 2026. Không chỉ hỗ trợ tổ chức, các doanh nghiệp còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và tạo thêm động lực cho du lịch của tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp đầu tàu của ngành bia Việt Nam - Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cũng góp mặt với thương hiệu Bia Saigon, tích cực lan tỏa tinh thần hiếu khách, tình yêu biển đảo và những giá trị kết nối cộng đồng mà lễ hội hướng tới.

Tại lễ hội, thương hiệu Bia Saigon hiện diện trong các hoạt động xuyên suốt 3 ngày cuối tuần, trở thành điểm chạm để du khách gặp gỡ, giao lưu và cùng tận hưởng không khí sôi động của một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Gian hàng giới thiệu Bia Saigon Export Premium (Bia Saigon EP) thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm. Tại khu vực miền Trung, dòng Bia Saigon EP từ lâu được người tiêu dùng địa phương yêu thích nhờ hương vị cân bằng, êm đằm và sảng khoái. Với festival năm nay, SABECO còn mang đến phiên bản giới hạn - lon 250ml của Bia Saigon EP với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp để du khách thưởng thức, hòa mình trong không gian lễ hội.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing, SABECO, cho biết: "Chúng tôi tin rằng giá trị thực sự của mỗi lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay những hoạt động diễn ra trong vài ngày mà là ở khả năng kết nối con người và những kỷ niệm đẹp sau khi sự kiện khép lại. Festival Biển Khánh Hòa 2026 là một dịp như vậy. Đồng hành cùng lễ hội, SABECO và Bia Saigon mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu khách, niềm tự hào về văn hóa biển và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa người dân địa phương với du khách. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng rằng hương vị êm đằm của Bia Saigon EP đã góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho một lễ hội đang từng bước vươn tầm quốc gia và quốc tế."

Doanh nghiệp cùng địa phương song hành tạo nên giá trị bền vững

Đây không phải lần đầu tiên SABECO đồng hành cùng Khánh Hòa trong một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Trong nhiều năm qua, công ty đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng tại địa phương, từ những chương trình đón Tết cùng người dân đến các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Hồi cuối tháng ba vừa qua, SABECO cũng đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, đồng thời phản ánh cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Giữa bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực và quốc tế, các lễ hội như Festival Biển Khánh Hòa vừa góp phần quảng bá điểm đến, vừa là cầu nối giới thiệu sự đa dạng về văn hóa và con người Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Và để những sự kiện như vậy có sức lan tỏa lâu dài, bên cạnh việc đóng góp nguồn lực, doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao trải nghiệm của người tham dự và mở rộng sức ảnh hưởng của các sự kiện văn hóa. Với hơn 150 năm đồng hành cùng Việt Nam, SABECO tiếp tục lựa chọn đồng hành cùng các lễ hội văn hóa và hoạt động cộng đồng trên cả nước. Mỗi sự kiện là một dịp kết nối người dân với du khách, góp phần lan tỏa văn hóa địa phương, đồng thời tạo sức sống mới cho điểm đến trên hành trình phát triển du lịch bền vững.