FPTU Summer Jamboree 2026: Trường Đại học FPT kiến tạo những kết nối mới trong kỷ nguyên AI

(Ngày Nay) - Quy tụ gần 3.000 học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế, FPTU Summer Jamboree 2026 do Trường Đại học FPT tổ chức đã mang đến một không gian trải nghiệm đa lĩnh vực, nơi người trẻ cùng học hỏi, giao lưu và kiến tạo những kết nối mới để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên AI. Chương trình diễn ra từ ngày 25 - 27/6/2026 tại cơ sở Đà Nẵng của nhà trường.

“Vũ trụ mùa hè” - nơi những kết nối được tạo nên từ trải nghiệm

Trong ba ngày diễn ra chương trình, khuôn viên Trường Đại học FPT (FPTU) cơ sở Đà Nẵng trở thành điểm hẹn của hàng nghìn bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước cùng các trại sinh quốc tế đến từ Nga, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar và nhiều quốc gia khác.

Ngay từ ngày đầu tiên, không khí hội trại đã được khuấy động bởi màn diễu hành sắc màu của các đoàn học sinh THPT khu vực miền Trung, các câu lạc bộ võ thuật, thể thao, sinh viên FPTU trên toàn quốc và các đoàn trại sinh quốc tế. Những sắc màu văn hóa đa dạng cùng hội tụ trong một không gian chung, tạo nên bức tranh sinh động về tinh thần hội nhập và kết nối xuyên biên giới.

Nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ khai mạc đã chính thức mở ra hành trình trải nghiệm kéo dài ba ngày liên tục. Tại đây, mỗi hoạt động không chỉ đơn thuần là một sân chơi mùa hè mà còn được thiết kế như cơ hội để người trẻ khám phá bản thân, phát triển kỹ năng hợp tác và xây dựng những mối quan hệ bền vững.

Điểm khác biệt của FPTU Summer Jamboree 2026 không nằm ở số lượng hoạt động mà ở cách mọi trải nghiệm đều xoay quanh một câu hỏi xuyên suốt: làm thế nào để con người duy trì những kết nối chân thực trong thời đại AI?

Các workshop như “Finding Connection in a Disconnected World” cùng diễn viên hài độc thoại Uy Lê (Sài Gòn Tếu) hay “The Power of Public Speaking” với Merianne Somosa Sontillanosa - nhà sáng lập tổ chức giáo dục Speak Better | Connect Better - vừa giúp trang bị kỹ năng, vừa khơi mở những cuộc đối thoại về niềm tin số, năng lực giao tiếp và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thế giới kết nối.

Bên cạnh đó, các trại sinh còn được thử sức với nhiều hoạt động đa dạng như giải chạy cộng đồng, workshop văn hóa truyền thống, trải nghiệm làm bánh trôi nước, vẽ tò he, trang trí nón lá, lễ hội té nước Water Fest, chợ phiên quốc tế và các thử thách đồng đội. Mỗi hoạt động được thiết kế như một “phòng thí nghiệm” thu nhỏ, nơi người trẻ học cách lắng nghe, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau tạo ra giá trị.

Thông qua những trải nghiệm đó, FPTU Summer Jamboree 2026 mang đến cơ hội để người tham gia kết nối với chính mình, kết nối với cộng đồng và mở rộng góc nhìn về thế giới. Tại đây, kết nối không phải là kết quả của một cú chạm trên màn hình mà được hình thành từ những trải nghiệm thực tế, cảm xúc chân thành và những hành động sẻ chia.

Giáo dục không chỉ đào tạo năng lực, mà còn nuôi dưỡng khả năng kết nối

Thông điệp “Craft the Bond - Kiến tạo kết nối mới” của FPTU Summer Jamboree 2026 xuất phát từ chính những thách thức mà thế hệ trẻ đang đối diện trong thời đại số. Công nghệ giúp con người kết nối nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng không đồng nghĩa với việc con người thấu hiểu nhau hơn.

Khi AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, cùng với dòng chảy toàn cầu hóa mạnh mẽ, người trẻ cần nhiều hơn những kiến thức chuyên môn. Đó còn là khả năng xây dựng niềm tin, tư duy phản biện, năng lực hợp tác đa văn hóa, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và khả năng gìn giữ bản sắc cá nhân trong một thế giới liên tục thay đổi.

Chính vì vậy, “Craft the Bond” không chỉ là chủ đề của một hội trại mùa hè mà còn phản ánh triết lý giáo dục mà Trường Đại học FPT theo đuổi: đào tạo những công dân toàn cầu có năng lực công nghệ, tư duy hội nhập và trên hết là khả năng kiến tạo những kết nối tích cực trong xã hội.

Huỳnh Dung Nhi (sinh năm 2008), lần thứ hai tham gia FPTU Summer Jamboree, chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 em tham gia FPTU Summer Jamboree vì rất ấn tượng với tinh thần của mỗi hội trại tại Trường Đại học FPT và các hoạt động được tổ chức đa dạng, trải dài trên nhiều lĩnh vực khiến cho chúng em có sự kết nối với nhau rất nhiều. Qua mỗi thử thách và mỗi lần làm việc nhóm, em học được cách lắng nghe, hợp tác và tự tin thể hiện bản thân. Chính những trải nghiệm đó khiến em càng mong muốn được trở thành sinh viên Trường Đại học FPT”.

Khép lại ba ngày hội trại, điều đọng lại không chỉ là những sân chơi sôi động hay các màn trình diễn đầy màu sắc, mà còn là những tình bạn mới, những góc nhìn mới và niềm tin rằng công nghệ sẽ chỉ thực sự tạo nên giá trị khi được dẫn dắt bởi sự thấu cảm, trách nhiệm và tinh thần nhân văn.

Thông qua FPTU Summer Jamboree 2026, Trường Đại học FPT tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, hội nhập toàn cầu nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa, sẵn sàng kiến tạo những kết nối tích cực và đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội trong kỷ nguyên AI.