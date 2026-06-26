Phẫu thuật thay khớp bằng robot AI tại Bệnh viện Tâm Anh đạt chứng nhận quốc tế

(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tháng triển khai phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xuất sắc đạt cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, khẳng định đẳng cấp cao về năng lực chuyên môn, công nghệ và hiệu quả ngang tầm thế giới về lĩnh vực này.

Tại lễ công bố và trao chứng nhận được tổ chức vào ngày 24/6, ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế hãng robot CUREXO, cho biết Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được trao các chứng nhận quốc tế danh giá từ CUREXO, bao gồm: Trung tâm xuất sắc phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI, Trung tâm Đào tạo quốc tế kỹ thuật thay khớp bằng Robot AI và Giảng viên quốc tế đào tạo lâm sàng phẫu thuật thay khớp bằng Robot AI. Đây là cột mốc tiên phong đối với lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tại Việt Nam.

Để đạt chứng nhận này, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đáp ứng 4 tiêu chí nghiêm ngặt, thứ nhất đơn vị sở hữu các trang thiết bị phẫu thuật hiện đại và hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đồng bộ với hệ thống robot. Thứ hai, tần suất sử dụng robot cao và ổn định minh chứng cho hiệu quả và khả năng chăm sóc hậu phẫu và phục hồi tốt khép kín trong cùng một bệnh viện. Thứ ba, hồ sơ thực tế về các ca phẫu thuật thay khớp thành công chứng minh sự xuất sắc về hiệu quả, tính an toàn trong phẫu thuật và khả năng phục hồi cao sau phẫu thuật. Thứ tư, bệnh viện có các chuyên gia giỏi, khả năng giảng dạy và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật robot cho các bác sĩ quốc tế khác.

Cũng theo ông Cho Young Jean, hiện robot CUVIS-Joint thế hệ mới chỉ có ở vài chục bệnh viện lớn trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt có rất ít bệnh viện đạt được các chứng nhận xuất sắc này, hiện chủ yếu ở Hàn Quốc, Ấn Độ và một vài trung tâm y tế lớn ở Đông Nam Á.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết robot CUVIS-Joint được bệnh viện đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3/2026. Chỉ sau hơn 2 tháng, hệ thống này đã hỗ trợ bác sĩ thực hiện thành công gần 100 ca thay khớp gối và khớp háng với tỷ lệ thành công đạt 100%, trong đó có nhiều trường hợp biến dạng khớp gối nặng, co rút phần mềm, chân vòng kiềng hoặc chân chữ X nhiều năm, bệnh nhân lớn tuổi, loãng xương…

Khác với các hệ thống robot bán chủ động trước đây chỉ đóng vai trò định hướng, robot AI CUVIS-Joint thế hệ mới chủ động thực hiện hoặc hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác cần độ “siêu chính xác”. Robot giúp lập kế hoạch mổ theo hướng cá thể hóa, chuẩn hóa các thông số bằng cách định vị chính xác kích thước và các mốc giải phẫu cần can thiệp trên khớp tự nhiên của người bệnh.

Theo kế hoạch đã được bác sĩ phê duyệt, robot chủ động cắt xương chuẩn xác từng milimet, hỗ trợ đặt khớp nhân tạo chính xác, tránh tối đa tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh, tránh biến chứng lỏng khớp, trật khớp, lệch trục chi. Cuộc mổ nhờ đó đạt được độ chính xác và an toàn vượt trội.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết mỗi năm Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh thực hiện khoảng 1.200 ca thay khớp với tỷ lệ thành công cao nhờ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại. Việc đưa robot thế hệ mới vào ứng dụng càng nâng cao hiệu quả, tăng công suất phẫu thuật, giúp người bệnh được thụ hưởng chất lượng điều trị quốc tế đỉnh cao với công nghệ hiện đại ngay trong nước, trong khi chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều lần.

Như trường hợp bà Phượng (65 tuổi) thoái hóa khớp gối nhiều năm, từng điều trị dùng thuốc, tiêm khớp, tập vật lý trị liệu… nhưng tình trạng ngày càng nặng. Gần một năm trước, bà được thay khớp gối chân phải theo phương pháp truyền thống, nay đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thay khớp gối chân còn lại bằng robot AI CUVIS-Joint. Chưa đầy 3 giờ sau, bà có thể đi lại, sức khỏe phục hồi tốt, xuất viện sau đó một ngày.

Bà Phượng cho biết lần này thay khớp bằng robot hiệu quả cao hơn, bà phục hồi nhanh hơn lần trước.

Bên cạnh phẫu thuật robot, Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh còn triển khai kết hợp các kỹ thuật hiện đại như thay khớp gối gióng trục động học, thay khớp gối gióng trục cơ học… Các loại khớp nhân tạo như Medial Pivot, khớp UC (Ultra Congruent), khớp PS, CR, khớp semi constrained có cấu phần như khớp thật, tăng biên độ vận động, dễ dàng xoay chuyển, tuổi thọ cao.

Tham gia vào quy trình chẩn đoán và phẫu thuật là các hệ thống máy móc hiện đại như hệ thống CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla, kính vi phẫu hiện đại, máy định vị C-arm chụp X-quang liên tục trong lúc mổ... Trước và sau thay khớp, người bệnh được đánh giá và tập phục hồi với hệ thống máy móc chuyên dụng hiện đại như phục hồi chức năng với dàn máy HUR truyền lực bằng khí nén giúp đánh giá sức mạnh cơ chi dưới, cải thiện kiểm soát vận động sau phẫu thuật, gập duỗi gối thụ động với máy CPM, điện xung… giúp đẩy nhanh tiến trình phục hồi của người bệnh.