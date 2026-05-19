Giá trị thời đại của tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc

(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh vừa phối hợp với Nhóm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Tại sự kiện, các học giả đã ôn lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc trên toàn thế giới. Trọng tâm của tọa đàm là phân tích và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, đồng thời thảo luận về giá trị và khả năng vận dụng tư tưởng của Người trong bối cảnh hiện nay tại Bangladesh và trên thế giới.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ M Jahangir Khan, trưởng nhóm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế. Ông đồng thời giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan, Trung Quốc… trong thời kỳ tìm đường cứu nước.

Theo các học giả Bangladesh, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức về xung đột, chia rẽ xã hội và bất ổn kinh tế. Các đại biểu cho rằng thông điệp về đoàn kết, đồng thuận và đặt lợi ích dân tộc lên trên khác biệt cục bộ tiếp tục là bài học có giá trị đối với nhiều quốc gia đang phát triển.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tư tưởng này là một trong những nền tảng quan trọng giúp Việt Nam vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử, đồng thời tiếp tục giữ nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Theo Đại sứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đoàn kết tạo ra sức mạnh. Đại đoàn kết không chỉ là tập hợp lực lượng mà còn là sự thống nhất về mục tiêu, lợi ích và khát vọng phát triển dân tộc. Đại sứ cho rằng ý nghĩa của đoàn kết dân tộc theo tư tưởng của Người có thể được nhìn nhận từ những điều rất gần gũi trong đời sống hằng ngày từ gia đình, tổ chức, cộng đồng… và cao hơn là đân tộc và thế giới. Bất kỳ một quy mô tổ chức nào nếu không có sự đoàn kết sẽ rất khó để đạt tới thành công.

Tại buổi tọa đàm, Ban Tổ chức đã trình chiếu phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu. Buổi trình chiếu càng trở nên sinh động với những trao đổi trực tiếp của Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường, qua đó giúp các đại biểu Bangladesh hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhóm Nghiên cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bangladesh cũng trao tặng các đại biểu nhiều tài liệu nghiên cứu, sách, bài báo và bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, nhân văn, hòa bình và hữu nghị của Người tới giới học thuật và thanh niên Bangladesh.

Buổi tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục lan tỏa những giá trị tư tưởng và nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các thế hệ người dân Bangladesh, đồng thời tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.