Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trong kế hoạch được Thủ đô tiếp nhận

(Ngày Nay) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính cho đơn vị này hoạt động.

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan về công tác tiếp nhận, bàn giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để từ ngày 1/7, UBND TP Hà Nội chính thức tiếp nhận và trực tiếp quản lý thiết chế văn hóa đặc biệt này theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 11/5/2026 của Chính phủ.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 với mục tiêu trở thành trung tâm hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Dự án có tổng diện tích 1.544 ha, trong đó 606 ha mặt đất, 939 ha mặt nước, được quy hoạch thành 7 khu chức năng, trong đó có các khu tái hiện không gian văn hóa dân tộc, trung tâm hoạt động văn hóa thể thao, khu dịch vụ du lịch tổng hợp, công viên bến thuyền và khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 95% tổng diện tích dự án.

Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, mỗi năm, làng đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó gần 50% là học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. Bình quân hằng năm có hơn 70 lượt cộng đồng dân tộc với trên 1.000 đồng bào và khoảng 200 tiểu thương từ hơn 50 địa phương tham gia hoạt động văn hóa, lễ hội, trình diễn nghề thủ công, ẩm thực, phong tục tập quán truyền thống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ đã xây dựng kế hoạch bàn giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và gửi Hà Nội nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện các bước tiếp theo.

Theo bà Thủy, thời gian triển khai công tác chuyển giao không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự và các cơ chế vận hành. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng thuận của lãnh đạo TP Hà Nội nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra chặt chẽ, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Chính phủ quyết định chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố quản lý là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ông Thắng nhấn mạnh, việc Chính phủ chính thức bàn giao quyền quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về cho Hà Nội từ tháng 7/2026 không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý hành chính, mà còn mở ra cơ hội phát triển khu vực phía Tây Thủ đô.

“Khi kết nối đồng bộ giữa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với Vườn Quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, các trục giao thông chiến lược, hệ thống thiết chế văn hóa, du lịch, thể thao hiện đại và các khu đô thị mới, nơi đây sẽ trở thành không gian phát triển đa mục tiêu của Thủ đô, vừa bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, vừa thúc đẩy du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và kinh tế xanh”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng cam kết, thành phố sẽ tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự để bảo đảm hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được duy trì ổn định, liên tục.