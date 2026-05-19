Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight sẽ tới Việt Nam vào tháng 6

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Ban tổ chức Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), ông Julien Rejl sẽ tham gia Ban Giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi của kỳ liên hoan năm nay.
Sự góp mặt của Julien Rejl được xem là điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý trong bối cảnh DANAFF IV tiếp tục mở rộng kết nối với điện ảnh khu vực và quốc tế. Với kinh nghiệm hoạt động ở nhiều vai trò như nhà tuyển chọn, giám tuyển và phê bình điện ảnh, ông Julien Rejl được kỳ vọng mang đến những góc nhìn tham chiếu về công tác tuyển chọn, xu hướng điện ảnh đương đại cũng như cách các tác phẩm được tiếp cận trong môi trường liên hoan phim quốc tế.

Trong quan điểm tuyển chọn của mình, Julien Rejl cho rằng điện ảnh không bị giới hạn bởi ranh giới giữa phim truyện, phim tài liệu và hoạt hình, mà đều là những hình thức biểu đạt bình đẳng. Chia sẻ với Cineuropa về lựa chọn phim năm 2026, ông cho biết luôn hướng đến sự cân bằng giữa điện ảnh nghệ thuật tiên phong và khả năng kết nối với công chúng, đồng thời ưu tiên những tác phẩm có cá tính, tạo cảm giác bất ngờ và làm mới cách khán giả tiếp cận điện ảnh đương đại.

Với Julien Rejl, điện ảnh không chỉ là những tác phẩm đã được gọi tên mà còn là những “khả năng” đang chờ được phát hiện. Trước khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc nghệ thuật của Directors’ Fortnight, ông từng giữ vị trí nhà phát hành và kinh doanh quốc tế tại công ty Capricci giai đoạn 2010-2020. Trong thời gian này, ông cộng tác với nhiều nhà làm phim tên tuổi như Abel Ferrara, Hong Sang-soo, Albert Serra, Wang Bing và Tsai Ming-liang.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

