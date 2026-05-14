Mở ra một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn của hệ thống Mặt trận

(Ngày Nay) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI thành công, mở ra giai đoạn mới, đổi mới hệ thống Mặt trận hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh toàn dân.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả (từ ngày 11-13/5), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã kết thúc thành công, hoàn thành chương trình đề ra.

Không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, Đại hội đã mở ra kỳ vọng về một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn của hệ thống Mặt trận trong hành trình đồng hành cùng nhân dân, phụng sự đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc"

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác định những định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường; tiếp đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã ghi dấu ấn đổi mới mạnh mẽ.

Hệ thống chính trị đang vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Trong bối cảnh đó, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI có ý nghĩa là Đại hội đầu tiên sau khi Mặt trận Tổ quốc đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động hiệu quả theo mô hình mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng hội tụ ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mở ra nhiệm kỳ vận hành bộ máy thiết chế Mặt trận với vị thế, tầm vóc và trọng trách lớn lao sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; gần 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; đại diện một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đặc biệt, đến dự và phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031 để các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định: Quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc." nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển - đây là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận; Đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở.

Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân; Xây dựng Mặt trận hiện đại: tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn.

Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh vô địch của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trân trọng cảm ơn phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra những định hướng, yêu cầu đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp cần quyết tâm, quyết liệt đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là nòng cốt để Nhân dân làm chủ, đoàn kết, tập hợp, vận động Nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đây là những định hướng vừa có ý nghĩa chiến lược vừa rất thiết thực đối với hoạt động của hệ thống Mặt trận Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra, tại Đại hội, các đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận, trong đó điểm chung xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh là lấy người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xây dựng Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân

Sau gần 3 ngày họp khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, giai đoạn 2024-2026, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Trong đó, 7 chương trình hành động gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026 trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, giai đoạn 2024-2026; thảo luận, thống nhất thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Đại hội thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 người. Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử 12 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương cử 8 vị là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.