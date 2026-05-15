Đội mãi là mái nhà thân yêu và gần gũi với các cháu thiếu nhi

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu.

Phát biểu tại buổi buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu; nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập.

Nhà trường và ngành giáo dục phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc; không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân; kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học; tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.

Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực; dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.