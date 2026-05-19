Hà Nội chịu dư chấn từ động đất ở Trung Quốc

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 18/5, tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra trận động đất có độ lớn 5.2, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) có độ lớn 5.2 ở vị trí có tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10.0 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Tại Hà Nội, cư dân ở nhiều tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội cảm nhận rõ độ rung lắc. Khu vực Cầu Giấy, An Khánh là những nơi cảm nhận rõ rung lắc

Thông tin về hiện tượng này, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, nguyên nhân là do một trận động đất vừa xảy ra tại Liễu Châu (Trung Quốc) gây ra dư chấn này.

Đây là trận động đất thứ hai trong ngày tại khu vực Liễu Châu. Trước đó, khoảng 0 giờ 21 phút ngày 18/5, tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu đã xảy một trận động đất mạnh 5,2 độ, tâm chấn có độ sâu 8km. Trận động đất đã làm sập 13 tòa nhà, có 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 2 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 7.000 người đã được sơ tán.

