Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này

(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn

Mùa hè là một trong những thời điểm lý tưởng cho những chuyến đi “đổi gió” ngắn ngày cùng gia đình và bạn bè. Nhằm giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo, Booking.com – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới – vừa giới thiệu “cẩm nang” gợi ý cung đường lý tưởng tránh nóng hè này và có thể khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho từng nhóm du khách.

Lưu ý: Các cung đường và điểm đến dưới đây được gợi ý nhằm mục đích truyền cảm hứng du lịch và không mang tính xếp hạng hay được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nào.

Dành cho các gia đình có trẻ em

Bước vào kỳ nghỉ hè của các em nhỏ, nhiều gia đình mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt so với một kỳ nghỉ dưỡng thông thường vào cuối tuần. Từ việc khám phá những dãy núi đá vôi hùng vĩ đến tận hưởng những ngày thong dong bên bờ biển, các điểm đến dưới đây mang đến sự cân bằng giữa khám phá và nghỉ ngơi, cho phép du khách dành thời gian chất lượng bên gia đình.

Ninh Bình (cách Hà Nội khoảng 2 tiếng di chuyển): Ninh Bình sở hữu những dòng sông cổ kính uốn lượn giữa các thung lũng đá vôi, chảy êm đềm dưới chân vách đá và len lỏi vào hệ thống hang động được hình thành qua hàng triệu năm. Với các gia đình, sự kết hợp giữa thiên nhiên sống động và những lớp trầm tích lịch sử khiến Ninh Bình trở thành điểm đến lý tưởng cho hành trình thưởng ngoạn thay vì chỉ “check-in” từng cái tên trong danh sách điểm đến.

Hồ Tràm (cách TP.HCM khoảng 2,5 tiếng di chuyển): Hồ Tràm sở hữu dải bờ biển yên bình được bao quanh bởi những hàng phi lao xanh mát và bãi cát dài thoáng đãng. Biển êm, hải sản tươi ngon và nhịp sống chậm rãi tạo nên cảm giác hoàn toàn khác biệt so với sự nhộn nhịp của thành phố. Với những gia đình mong muốn tận hưởng một kỳ nghỉ biển thực thụ mà không quá đông đúc, Hồ Tràm là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hội An (cách Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển): Ít nơi nào tại Việt Nam mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình như Hội An. Địa danh được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới này nổi tiếng với phố cổ đèn lồng lung linh, bề dày di sản văn hóa đặc sắc cùng một không gian mà trẻ nhỏ có thể dễ dàng tự mình khám phá bằng cách đi bộ hoặc đạp xe. Ngay sát bên, bãi biển An Bàng với dải cát mịn và làn nước trong xanh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho một kỳ nghỉ cuối tuần trọn vẹn của cả gia đình.

Dành cho các nhóm bạn và gen Z

Có những hành trình tuyệt vời nhất khi đi cùng hội bạn. Một điểm dừng chân uống cà phê ven đường có thể là khởi đầu của cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ, một điểm ngắm cảnh có thể trở thành buổi chụp hình ngẫu hứng, và một món ăn địa phương cũng có thể sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi. Dưới đây là những điểm đến được sinh ra dành cho các nhóm bạn – những người đang muốn cùng nhau lưu giữ kỷ niệm quý giá.

Mai Châu (cách Hà Nội khoảng 3,5 tiếng di chuyển): Tọa lạc tại phía tây tỉnh Hòa Bình, thung lũng Mai Châu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thiên nhiên của những cánh đồng lúa, những ngọn đồi rợp bóng cây và bản làng với những ngôi nhà sàn của người Thái Trắng vẫn vẹn nguyên nhịp sống thong dong, tự tại. Các hoạt động như đạp xe qua các bản làng, dạo chơi chợ địa phương, thưởng thức những bữa ăn truyền thống và khép lại ngày dài bằng những điệu múa dân gian sẽ tạo nên những trải nghiệm giúp gắn kết các thành viên trong nhóm một cách tự nhiên nhất.

Đà Lạt (cách TP.HCM khoảng 5–6 tiếng di chuyển): Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến yêu thích của các nhóm bạn muốn tìm kiếm bầu không khí mát mẻ, những chuyến phiêu lưu ngoài trời và văn hóa cà phê sôi động. Tại đây, du khách có thể dành trọn ngày dài ở các quán cà phê đặc sản, khám phá những cánh rừng thông và thác nước hùng vĩ, ghé thăm các vườn hoa, hoặc cùng nhau quây quần bên bữa tiệc nướng ấm áp bởi trời lạnh hơn khi về đêm.

Huế (cách Đà Nẵng khoảng 1 tiếng di chuyển qua đèo Hải Vân): Cung đường lái xe Đà Nẵng đến Huế qua đèo Hải Vân mang đến khung cảnh biển ngoạn mục cùng pháo đài cổ từ thời Pháp trên đỉnh đèo, khiến chính cung đường này trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Không chỉ dừng lại ở các công trình kiến trúc cung đình, Huế còn mời gọi các nhóm du khách khám phá những khu chợ địa phương sầm uất, thưởng thức các món ăn đặc sản như bún bò Huế, bánh khoái, và tìm kiếm các quán cà phê ven sông hay những góc nhỏ bí mật của cố đô.

Dành cho các cặp đôi

Một chuyến road trip mang đến khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau mà không bị làm phiền - điều mà nhiều cặp đôi luôn tìm kiếm nhưng hiếm khi có được trong cuộc sống thường nhật. Những điểm đến này sẽ tuyệt vời hơn khi được trải nghiệm mà không theo một lịch trình định sẵn, để các cặp đôi có thể cùng nhau kỷ niệm những khoảnh khắc đặc biệt và tận hưởng trọn vẹn hành trình.

Tam Đảo (cách Hà Nội khoảng 1,5 tiếng di chuyển): Đối với các cặp đôi muốn “chạy trốn” khỏi nhịp sống hối hả của chốn đô thị, Tam Đảo mang đến một không gian nghỉ dưỡng núi rừng lãng mạn chỉ cách Hà Nội một quãng lái xe ngắn. Những phế tích kiến trúc từ thời Pháp thuộc phủ đầy rêu phong tô điểm đôi phần quyến rũ cho nơi này, và những con đường mòn ít người biết đến hứa hẹn mở ra thêm cơ hội để các cặp đôi có thể sánh bước tận hưởng cảnh vật xung quanh.

Mũi Né (cách TP.HCM khoảng 2,5 tiếng di chuyển): Mũi Né nằm ở điểm cuối của cung đường ven biển tuyệt đẹp xuyên qua tỉnh Bình Thuận, nơi những đường bờ biển trải dài, những hàng cọ rủ bóng và tầm nhìn hướng biển bao la cộng hưởng để tạo nên một không gian thư thái cho chuyến "trốn phố" lãng mạn. Các cặp đôi có thể dành những buổi sáng cùng nhau thong thả ngắm bình minh nhô lên ngoài khơi xa, tản bộ chậm rãi dọc theo bờ biển, và khép lại ngày dài bằng bữa tối lãng mạn với hải sản tươi ngon ngay cạnh biển.

Thánh địa Mỹ Sơn (cách Đà Nẵng khoảng 1,5 tiếng di chuyển): Ẩn mình sâu trong một thung lũng rừng rậm được bao bọc bởi những ngọn đồi rợp bóng cây, Mỹ Sơn là quần thể đền tháp Chăm cổ kính được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, có niên đại từ thế kỷ thứ IV. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho các cặp đôi yêu thích lịch sử, văn hóa và những trải nghiệm với nhịp điệu chậm rãi.