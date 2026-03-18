Road trip Việt Nam trở thành xu hướng du lịch nổi bật mùa xuân 2026

(Ngày Nay) - Du lịch tự do với các chuyến road trip (một chuyến đi đường dài bằng đường bộ) đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý của du khách Việt trong năm 2026.

Theo dữ liệu từ Booking.com, có tới 92% người Việt sẵn sàng đi chung xe trong kỳ nghỉ, trong khi 93% cho biết họ bị thu hút bởi sự linh hoạt, ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những người mới. Những con số này phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch: thay vì chỉ hướng đến một điểm đến cụ thể, du khách ngày càng coi trọng trải nghiệm xuyên suốt hành trình, nơi mỗi chặng dừng đều có thể trở thành một phần đáng nhớ.

Trong bối cảnh đó, mùa xuân được xem là “thời điểm vàng” cho road trip (một chuyến đi đường dài bằng đường bộ) khi thời tiết ổn định, không quá khắc nghiệt, cảnh quan thiên nhiên chuyển mình rõ nét. Đây cũng là giai đoạn giao mùa ở nhiều vùng miền, mang lại trải nghiệm đa dạng về khí hậu và cảnh sắc trên cùng một hành trình.

Đèo Hải Vân: Cung đường di sản giữa núi và biển

Nằm giữa Đà Nẵng và Huế, đèo Hải Vân từ lâu đã được xem là một trong những cung đường ven biển ấn tượng nhất Việt Nam. Với những khúc cua uốn lượn ôm theo sườn núi và hướng ra biển lớn, cung đèo mang lại trải nghiệm lái xe vừa thử thách vừa giàu cảm xúc thị giác. Vào tháng 3, thời tiết miền Trung bước vào giai đoạn dễ chịu, bầu trời trong xanh và ít mưa, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tận hưởng trọn vẹn cảnh quan.

Điểm nhấn trên hành trình là Hải Vân Quan - di tích lịch sử nằm trên đỉnh đèo. Tại đây, du khách không chỉ có thể tìm hiểu dấu ấn của một thời kỳ lịch sử mà còn phóng tầm mắt bao quát toàn bộ vịnh biển phía dưới, nơi mây, núi và biển hòa quyện thành một bức tranh thiên nhiên đặc trưng của miền Trung.

Hà Giang Loop: Hành trình của địa hình và cảm xúc

Ở khu vực phía Bắc, Hà Giang Loop là cung đường tiêu biểu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm khám phá sâu. Với chiều dài khoảng 300-350 km, tuyến đường này kết nối nhiều điểm đến đặc trưng của vùng Đông Bắc, đi qua các dãy núi đá vôi, thung lũng và những con đèo quanh co đặc trưng.

Thời điểm tháng 3-4, Hà Giang bước vào mùa hoa nở, khi sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, hoa lê hay sắc đỏ của hoa gạo phủ lên các sườn núi, tạo nên khung cảnh vừa mềm mại vừa hùng vĩ. Trong hành trình, Cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận là điểm đến mang giá trị địa chất và văn hóa nổi bật. Đây cũng là nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống của cộng đồng địa phương giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Đáng chú ý, khảo sát cho thấy 82% Gen Z Việt sẵn sàng sử dụng xe tự lái hoặc công nghệ để thiết kế lộ trình, cho thấy sự phù hợp của Hà Giang Loop với nhóm du khách trẻ ưa khám phá và đề cao tính cá nhân hóa.

Trường Sơn Đông: Hành trình xuyên qua vùng hoang sơ

Khác với các cung đường phổ biến, Đường Trường Sơn Đông mang đến trải nghiệm ít bị thương mại hóa hơn. Tuyến đường dài gần 790 km này đi qua nhiều khu vực rừng nguyên sinh, cao nguyên và địa hình núi cao, mở ra một góc nhìn khác về thiên nhiên Việt Nam: nguyên sơ, tĩnh lặng và ít dấu chân du lịch đại trà.

Trên hành trình, Thác K50 là điểm dừng nổi bật với vẻ đẹp hùng vĩ, nằm sâu trong khu bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh đó, sân bay dã chiến Sơ Pai - từng là địa điểm hậu cần trong lịch sử, nay trở thành một điểm dừng độc đáo, với đường băng trải dài giữa đại ngàn, tạo nên khung cảnh vừa mang tính lịch sử vừa giàu tính thị giác.

Ven biển Núi Chúa: Nhịp điệu chậm của nắng và gió

Ở chiều ngược lại, cung đường ven biển nối Cam Ranh và Vĩnh Hy lại mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Tuyến DT702 chạy qua Vườn quốc gia Núi Chúa gây ấn tượng với cảnh quan đặc trưng: một bên là núi đá khô hạn, một bên là biển xanh trong.

Dọc cung đường, các điểm dừng như bãi Chuối, bãi Kinh hay vịnh Vĩnh Hy cho phép du khách linh hoạt khám phá theo nhịp độ riêng. Không bị ràng buộc bởi lịch trình, người đi có thể dừng lại bất cứ lúc nào để tắm biển, nghỉ ngơi hoặc thưởng thức hải sản địa phương, từ đó tạo nên trải nghiệm mang tính cá nhân rõ nét.

Xu hướng cá nhân hóa và tiềm năng phát triển

Ông Branavan Aruljothi, Country Head của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: “Khi đi trên những cung đường, chúng ta được chiêm ngưỡng Việt Nam theo một cách rất khác. Báo cáo Dự đoán Xu hướng du lịch 2026 của chúng tôi cho thấy du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm một điểm đến, họ tìm kiếm một hành trình có thể phản chiếu chính mình, cách họ kết nối với thế giới và những cảm xúc họ muốn trải nghiệm. Những chuyến đi road trip (một chuyến đi đường dài bằng đường bộ) dễ dàng mang lại chính điều đó: bạn tự quyết định tốc độ để đi, tự chọn cho mình những lối rẽ và có thể làm chủ toàn bộ trải nghiệm. Và sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người khám phá thế giới dễ dàng hơn, dù dù đó là tìm thấy một villa giữa rừng bên thác nước ở Huế hay một homestay trên núi tại vùng cao Hà Giang”.

Kết quả khảo sát trong Báo cáo Dự đoán xu hướng du lịch 2026, thực hiện với gần 30.000 người tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy road trip (một chuyến đi đường dài bằng đường bộ) đang dần trở thành xu hướng phổ biến trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam với hệ thống cung đường đa dạng, cảnh quan phong phú và sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này trong thời gian tới.