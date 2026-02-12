Những món ăn may mắn của người châu Á: Cẩm nang trải nghiệm trọn vẹn vị Tết từ Booking.com

(Ngày Nay) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến thật gần, mở ra mùa lễ hội với các nghi lễ được gìn giữ, những truyền thuyết, điển tích văn hóa được kể lại, cùng các món ăn đặc trưng trong mâm cỗ chào đón năm mới an khang, thịnh vượng. Không chỉ là trải nghiệm không thể thiếu trên mỗi hành trình, ẩm thực - với nhiều du khách - còn là lý do thôi thúc họ du lịch.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Booking.com sẽ giới thiệu những điểm đến để du khách có thể nếm thử “những món ăn may mắn”. Từ công thức gia truyền được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến những bữa tiệc sum vầy bên người thân, các điểm đến này mời gọi du khách bắt đầu năm mới bằng những trải nghiệm ẩm thực giàu ý nghĩa và tràn đầy hy vọng.

Dương Sóc, Trung Quốc

Nằm giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ và tọa lạc ngay bên cạnh dòng sông Li thơ mộng của tỉnh Quảng Tây, Dương Sóc là một cổ trấn với vẻ đẹp thiên nhiên cùng dấu ấn văn hóa đậm nét. Trong dịp Tết Nguyên đán, mâm cơm gia đình nơi đây không thể thiếu món cá (yu) – từ đồng âm với từ “dư” trong tiếng Trung, tượng trưng cho sự sung túc và tài lộc trong năm mới. Cá thường được bày nguyên con để biểu trưng cho sự trọn vẹn, và theo phong tục, mọi người sẽ không ăn hết cá mà để lại một ít nhằm giữ lại sự “dư dả” may mắn cho năm mới.

Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội tại các nhà hàng ven sông, thưởng thức món cá hấp thanh nhẹ với gừng, hành lá và xì dầu, hoặc đăng ký lớp học nấu ăn để tự chế biến món ăn truyền thống này. Ngoài ẩm thực, Dương Sóc vào dịp Tết còn rực rỡ với đèn lồng đỏ, cảnh múa lân rộn ràng ở các sân đình làng, tạo nên một bầu không khí lễ hội rất đặc trưng. Du khách cũng có thể ngồi bè tre ngắm những dãy núi đá vôi hùng vĩ hay tản bộ trên những con đường quê yên tĩnh để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống địa phương.

Jeonju, Hàn Quốc

Được mệnh danh là “thủ đô ẩm thực” của Hàn Quốc, Jeonju – thủ phủ và là thành phố lớn nhất tỉnh Jeonbuk – khoác lên mình một “lớp áo” đặc biệt vào Tết Nguyên đán. “Nhân vật chính” trong dịp lễ này là tteokguk, món canh bánh gạo tượng trưng cho sự trường thọ và khởi đầu tốt đẹp của năm mới. Trong đó, những miếng bánh gạo được thái lát hình bầu dục tượng trưng cho các đồng tiền xu cổ, gửi gắm mong ước phát lộc và thịnh vượng.

Ở Jeonju, tteokguk thường được nấu từ nước ninh bò và được lọc để trong hơn, ăn kèm trứng thái sợi, rong biển và thịt bò theo công thức gia truyền qua nhiều thế hệ. Bên cạnh việc thưởng thức ẩm thực, du khách có thể dạo quanh Làng Hanok Jeonju với hàng trăm ngôi nhà gỗ truyền thống là “cái nôi” văn hóa biểu diễn truyền thống, các nghi lễ tổ tiên và những buổi sum họp đầu năm. Thành phố còn hấp dẫn với các “hẻm ẩm thực” sôi động, cửa hàng thủ công và đền đài cổ kính, phản ánh trọn vẹn di sản nghệ thuật và ẩm thực của Jeonju.

Ipoh, Malaysia

Tại Ipoh, Tết Nguyên đán là sự giao thoa sinh động giữa di sản văn hóa có nguồn gốc từ Trung Quốc và bản sắc ẩm thực địa phương. Món ăn không thể thiếu trong dịp này là yu sheng - món gỏi cá sống nhiều màu sắc, được trộn và tung cao trong bữa tiệc lo hei. Người ta tin rằng nghi thức này sẽ mang lại sự giàu có, thành công và may mắn trong năm mới, với mỗi nguyên liệu là một lời chúc như rau củ được thái lát tượng trưng cho sự phát triển, nước sốt ngọt đại diện cho cuộc sống hòa thuận.

Các quán ăn tại Ipoh thường biến tấu yu sheng theo phong cách riêng, sử dụng nguyên liệu địa phương tươi ngon và nước sốt tự làm. Sau đó, du khách có thể ghé thăm các khu chợ đêm nổi tiếng như Ipoh Night Market hay Gunung Rapat Night Market. Ngoài ẩm thực, Ipoh còn hấp dẫn với kiến trúc thuộc địa Anh ở khu Old Town, các ngôi chùa trong hang đá vôi như Perak Tong, hoặc những chuyến đi trong ngày đến cao nguyên Cameron.

Huế, Việt Nam

Nằm bên dòng sông Hương, Huế là nơi Tết Nguyên đán gắn chặt với các nghi thức cung đình, truyền thống gia đình và những món đặc sản Việt. Trong dịp Tết, các gia đình sẽ chuẩn bị bánh chưng từ gạo nếp, đậu xanh và thịt heo, gói trong lá dong. Bánh chưng tượng trưng cho sự sung túc, lòng biết ơn và sự tri ân tổ tiên. Hình vuông đại diện cho đất, bánh dày có hình tròn tượng trưng cho trời, thể hiện quan niệm "Trời tròn, Đất vuông" của người Việt.

Du khách đến Huế dịp Tết có thể được sống trọn trong không khí truyền thống này cùng các hoạt động đi chùa, cúng bái tổ tiên và dạo chợ hoa rực rỡ sắc màu. Ngoài lễ hội, ở Huế còn có hoạt động khám phá Kinh thành Huế - di sản văn hóa được UNESCO ghi nhận, tham quan các ngôi chùa thanh tịnh và ghé thăm lăng tẩm dọc sông Hương.

Đài Bắc , Đài Loan

Ở Đài Bắc, Tết Nguyên đán là bản hòa tấu giữa ẩm thực đường phố sôi động và những bữa tiệc đoàn viên sang trọng. Trong số nhiều món ăn ngày Tết, bánh chẻo (jiǎozi) là món ăn truyền thống phổ biến.

Mang hình dáng giống thỏi vàng cổ yuanbao, bánh chẻo được tin là món ăn sẽ mang lại tài lộc cho mọi người và theo truyền thuyết, càng ăn nhiều bánh chẻo thì năm mới càng giàu có. Món mì chân giò (hay còn gọi là zhu jiao mian xian) - với giò heo hầm cùng mì trường thọ - cũng là một món ăn được người Đài Loan ưa thích dịp Tết. Giò heo tượng trưng cho việc “nắm giữ” vận may, trong khi sợi mì dài, không bị cắt ngắn thể hiện mong ước sức khỏe bền lâu. Du khách đến Đài Bắc dịp Tết có thể cảm nhận không khí lễ hội rõ nét tại phố Địch Hóa (Dihua) - khu phố di sản sẽ “biến hình” thành chợ Tết khổng lồ với đủ loại đặc sản khô, bánh kẹo truyền thống và phảng phất hương thơm của những công thức cổ xưa hàng trăm năm.