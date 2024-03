GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương: Người thầm lặng lan tỏa những giá trị đẹp đến cộng đồng

“Tấm gương tiêu biểu” ở các diễn đàn lớn về y học và cộng đồng

GS.TS. BS Chuyên gia Bác sĩ Nguyễn Duy Cương hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học hợp tác Quốc tế Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Thương gia và Thị Trường; Hội viên Hội nhà báo Việt Nam; Chủ đề tài nghiên cứu Nam dược trị Nam nhân Viện Nhân tài Nhân lực Việt Nam; Đại sứ thiện chí Tân Đại sứ thiện chí Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu (GTTCI).

Bên cạnh đó, GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương hiện cũng biết đến với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Thương mại Quốc Tế Phương Đông; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tinh Hoa Thảo Mộc Phương Đông; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển Kỹ năng sống S-life; Tổng Giám đốc Công ty Golden Period sp. Z o.o tại Ba Lan; Đồng sáng lập Trung tâm Y tế Thế hệ mới (NEWGEN) tại Ba Lan.

Trong những năm qua, GS. TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương luôn miệt mài cống hiến cho xã hội và làm công tác an sinh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và quốc tế. Chính vì vậy, GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đã được tôn vinh tại các diễn đàn lớn về Y học và được các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức xã hội ghi nhận.

Trong đó, GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương vinh dự được nhận Bảng Vàng chứng nhận của Viện Nghiên cứu các bài thuốc dân tộc Việt Nam về cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc bảo tồn, phát huy bài thuốc quý Đông y gia truyền, với phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền; Bảng Vàng Thương hiệu uy tín Hội nhập Kinh tế Quốc tế do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu & Thương mại Phương Đông; Bảng Vàng chứng nhận Thương hiệu Hội nhập quốc tế châu Á Thái Bình Dương dành cho Người phát minh "Cửa sổ Vàng"; Bảng Vàng Thầy thuốc tiêu biểu Vì sự nghiệp an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Bằng Khen Thầy thuốc Tâm Tài chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đã xây dựng chương trình huấn luyện đặc biệt “Cửa Sổ Vàng”, mang lại các giải pháp tối ưu giúp cha mẹ tiếp thu tri thức nuôi dạy con đúng đắn, vượt trội, với chương trình Bibo English đã vinh dự đạt danh hiệu: “Thương hiệu sáng tạo Độc bản Châu Á” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA 2023 được tổ chức tại Singapore.

Thời gian tới, vào ngày 22.3.2024 theo lời mời của Ông Yuji Suzuki - Tổng Giám đốc Liên hiệp UNESCO Nhật Bản, GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương sẽ tham dự và có bài thuyết trình, phát biểu ý kiến tại sự kiện. Trong khuôn khổ diễn đàn, ông sẽ trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh Thầy thuốc, lương y giỏi và hội nhập Châu Á Thái Bình Dương.

Ngày 8/6/2024, theo lời mời của Hiệu trưởng Trường đại học Pari (Pháp), GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương sẽ nhận bằng khen và có phát biểu về sức khỏe cộng đồng, hợp tác quốc tế của trường diễn ra tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan). Bên cạnh đó, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương sẽ đưa ra những ý kiến về tầm quan trọng của việc hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia để cải thiện sức khỏe cộng đồng toàn cầu, khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia và tổ chức y tế quốc tế để đảm bảo mọi người trên toàn thế giới đều có quyền được hưởng lợi từ sức khỏe tốt nhất có thể. Đồng thời, ông cũng đại diện cựu học sinh tiêu biểu của Trường đại học Pari (Pháp) cùng vị Hiệu trượng sẽ lên trao bằng cho các giáo sư đến từ 10 nước của quốc tế.

Cũng trong sự kiện, vào trung tuần tháng 8. 2024, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương sẽ đến tham dự hội nghị và có bài phát biểu phát biểu hợp tác quốc tế trường diễn ra tại Pari (Pháp). Bên cạnh đó, ông cũng đại diện cựu học sinh tiêu biểu của Trường đại học Pari (Pháp) cùng vị Hiệu trượng sẽ lên trao bằng cho các giáo sư đến từ 10 nước của quốc tế.

Luôn quan tâm, nuôi dưỡng và đầu tư thế hệ trẻ em nước nhà

Suốt nhiều năm nghiên cứu về nhân chủng học và hành vi con người, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương hiểu sâu về quá trình hình thành và phát triển não bộ của con người trong những năm đầu đời. Ông nhận ra một thực trạng đáng buồn là chính sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con đã kìm hãm khả năng phát triển siêu việt về trí tuệ và thể chất của trẻ trong giai đoạn “Cửa Sổ Vàng”.

Với khát khao tạo ra một thế hệ trẻ Việt Nam “Khỏe mạnh – Thông minh vượt trội – Nhân cách hướng thiện”, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đã xây dựng nên chương trình huấn luyện đặc biệt “Cửa Sổ Vàng” dành cho các bậc phụ huynh có con nhỏ nằm trong giai đoạn từ 0-6 tuổi. Chương trình cung cấp những giải pháp tối ưu giúp cha mẹ có những tri thức đúng đắn về cách nuôi dạy con, lan tỏa giá trị đến cộng đồng hàng triệu gia đình Việt Nam.

Trong đó, chương trình BIBO ENGLISH là phương pháp học tiếng Anh “độc bản” đầu tiên trên thế giới được áp dụng thành công dành cho các em bé Cửa Sổ Vàng dưới 2 tuổi trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. BIBO ENGLISH được thiết kế dựa trên phương pháp nhập tâm vô thức, đưa một lượng lớn thông tin vào cấu trúc não của trẻ một cách tự nhiên nhất, là nền tảng tạo nên những em bé đa ngôn ngữ, không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn giỏi các ngôn ngữ khác.

Với BIBO ENGLISH, cha mẹ vẫn có thể đồng hành cùng con yêu dù không giỏi tiếng Anh. Từ những giá trị được công nhận, Chương trình Bibo English thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Kỹ năng sống S-life của GS.TS.BS. Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đã vinh dự đạt danh hiệu “Thương hiệu sáng tạo Độc bản Châu Á” năm 2023.

Bên cạnh đó, là một người con Việt Nam, dẫu sinh sống và làm việc tại Ba Lan xa xôi, nhưng GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng và đầu tư thế hệ trẻ em nước nhà. Giữa tâm điểm đại dịch Covid-19, trẻ em bị hạn chế cơ hội đến trường khiến nỗi lo của cha mẹ về việc học của các con bị đình trệ ngày một tăng. Thấu hiểu được điều đó, TS.BS. Nguyễn Duy Cương đã thành lập một hệ sinh thái tri thức mang tên OnlLearing - cổng trí thức chung dành riêng cho cha mẹ và con trẻ. Trong xã hội 4.0, việc dạy con sao cho đúng cũng là chủ đề “nóng” được toàn xã hội quan tâm.

“Cha mẹ cần chuẩn bị cho con các kỹ năng và kiến thức cần thiết, phù hợp với cuộc sống hiện đại: Kỹ năng năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian,...”, GS.TS.BS. Chuyên gia Nguyễn Duy Cương chia sẻ.

Việc dạy dỗ, chỉ hướng cho con trở thành một người có khả năng thích ứng tốt với thái độ sống tích cực và một tầm nhìn rộng mở, đa chiều để con trở nên mạnh mẽ, chín chắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào là điều cực kỳ quan trọng, các chương trình giảng dạy (Cửa Sổ Vàng Chuyên Sâu, Đặt Hàng Tạo Hóa, Nâng Cao Năng Lực Giáo Dục,...) và các khóa học Tiếng Anh như BIBO ENGLISH, GOOD HABITS, ENGLISH AT HOME, EARTH AND ME đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng của các bậc phụ huynh.

Tận tâm cống hiến cho những giá trị cộng đồng

Không chỉ hết mình với công cuộc nghiên cứu Y học cổ truyền, lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, GS.TS.BS. Chuyên gia Nguyễn Duy Cương còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện với nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Bên cạnh đó, GS.TS.BS. Chuyên gia Nguyễn Duy Cương còn được nhiều người biết đến với lòng nhiệt huyết và tấm lòng tương thân tương ái rộng mở khi tham gia rất nhiều chương trình từ thiện trong và ngoài nước. Ông đã chung sức xây dựng quê hương bằng những hoạt động thiện nguyện như: Tặng trạm biến áp 400 KVA cho xã Tiên Kiên (Phú Thọ); Tặng các sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch cho Thị trấn Hùng Sơn, xã Xuân Huy, xã Bản Nguyên, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, xã chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động thiện nguyện của GS.TS. BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương trải khắp cả 3 miền: Tặng gạo, dầu ăn, tinh dầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID năm 2020 và tặng quà Tết, tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường An Phú, Tp Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh năm 2023; Đồng hành với Quỹ CARITAS tài trợ 150 ca mổ mắt tại Thanh Ba - Phú Thọ, 100 ca mổ mắt tại Văn Yên - Yên Bái và 100 ca mổ mắt tại Đoan Hùng - Phú Thọ; Tặng xe máy, bóng điện năng lượng mặt trời, hỗ trợ sửa nhà thờ tại xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Tài trợ 1/3 chi phí xây dựng mới Nhà thờ Đồng Huê huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Cùng với Công ty NEWGEN và cộng đồng Cửa Sổ Vàng tài trợ xây nhà thờ công giáo tại Tiên Kiên…

Ủng hộ kinh phí và tham gia tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chương trình Về nguồn "Thắp sáng ngọn lửa tri ân" do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Trị năm 2023; Tài trợ Chương trình Tri ân Ca nhạc đặc biệt Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc Gia Vị Xuyên - Hà Giang năm 2023; Đồng tài trợ chương trình "Đêm hái sao mơ" Trung thu yêu thương 2023...

Với trái tim luôn hướng về nguồn, tưởng nhớ và tri ân những người con đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập - tự do dân tộc, Đại diện Công ty CP Đào tạo và Phát triển Kỹ năng sống S Life - Cửa Sổ Vàng, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đã tài trợ tổ chức Chương trình Đại hội Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Phú Thọ lần thứ III và chương trình Tri ân ca nhạc Vị Xuyên - Hồn Thiêng Tổ Quốc như một lời biết ơn sâu sắc đến toàn thể các anh hùng với chiến công hiển hách: “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử!”.

Bên cạnh đó, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, ông đã nhiệt tình quyên tặng những sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch, nhu yếu phẩm cần thiết để đồng hành cùng người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2022 đến nay, nhằm tạo điều kiện cho các đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa mắc bệnh lý đục thủy tinh thể được điều trị kịp thời, ông đã tài trợ cho hơn 500 ca mổ mắt trong khuôn khổ chương trình Mổ mắt miễn phí cho người nghèo.

GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương và các cộng sự của mình cũng đã tổ chức nhiều buổi ghé thăm, tặng quà và động viên các em tại những Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… trẻ em vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Bình Phước. Qua đó, đã chung tay góp sức, làm phong phú thêm dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn của các em, giúp các em, học tập tốt, làm người có ích cho xã hội.

Với tấm lòng nhân ái, yêu đời và thương người, thường vào mỗi dịp Tết, GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương đều trao tặng những phần quà Tết thiết thực, ý nghĩa, giúp những phận đời khó khăn trong cả nước phấn khởi chào năm mới, có thêm động lực đón những hi vọng mới.

Ngày 4/3/2024, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm quan tư gia của GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học hợp tác Quốc tế Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Thương gia và Thị Trường; Đại sứ thiện chí Tân Đại sứ thiện chí Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu (GTTCI). Tham dự đoàn công tác có sự góp mặt của nhiều khách mời danh dự: Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác Đại biểu thuộc Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá 15; Ông Phạm Văn Sáu – Phó Vụ trưởng Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện khoa học Nghiên cứu Nhân tài nhân lực; Ông Bùi Thế Đức – Nguyên Phó trưởng ban tuyên giáo; Ông Nguyễn Đức Dũng - Viện phó Viện nghiên cứu chính sách Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Trần Văn Mạnh - Phó chủ tịch Hội UNESCO Châu Á Thái Bình Dương, Phó chủ tịch Hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày nay; Ông Lê Phạm Mạnh Hà – Phó Vụ Trưởng Văn phòng Trung ương Đảng; Ông Lê Xuân Khánh - Vụ trưởng Vụ Quản trị - Tài Vụ, Văn phòng Chủ tịch nước; Bà Phạm Thanh Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước; Bà Vũ Thị Hà – Trưởng ban công tác Hội nhà báo Việt Nam; Nhà báo Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý của Viện; Thạc sỹ Trần Thị Hằng Nga - Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng Thường trực Viện, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển; Bà Chử Thị Thu Hoài, Chánh văn phòng Viện cùng các cán bộ, thành viên của Viện. Tại tư gia của GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác Đại biểu thuộc Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khoá 15 tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Đây không chỉ là hành động thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn là những món quà ý nghĩa, kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh có thêm động lực, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng Thường trực Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Phó tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và Phát triển tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm tư gia GS.TS.BS Chuyên gia Nguyễn Duy Cương: