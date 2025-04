Hà Nội còn 126 xã, phường đảm bảo tầm nhìn dài hạn

Ngày 29/4, với 100% đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo nghị quyết, sau khi sắp xếp, Hà Nội còn 126 xã, phường, giảm 400 xã, phường so với hiện nay.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho thấy, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội đã tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Cơ quan thẩm tra thống nhất cao với đề án.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến được thành lập theo phương án trình đã đảm bảo có sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển, có tầm nhìn dài hạn. Đồng thời, quy mô của các đơn vị hành chính cấp xã mới đã đảm bảo mục tiêu có quy mô phù hợp với khả năng quản lý, quản trị và năng lực, trình độ quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, tạo tiền đề để phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025 được thực hiện sẽ góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

Cơ quan thẩm tra cho biết, qua lấy ý kiến người dân, phương án sắp xếp trên của UBND TP Hà Nội đạt hơn 2 triệu số phiếu đồng ý, đạt hơn 97%; ý kiến cử tri hộ gia đình về tên gọi dự kiến đơn vị sau sắp xếp đạt gần 2 triệu phiếu đồng ý, đạt hơn 96%; có 38 xã đạt tỷ lệ 100%.

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, vẫn còn hơn 2% số cử tri đại diện hộ gia đình không đồng ý với phương án về tên gọi của đơn vị hành chính sau sáp nhập. Một số đơn vị có tỷ lệ cử tri đồng ý thấp nhất về tên gọi như huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thanh Trì đạt từ 82% đến dưới 93%.

Phát biểu thảo luận trước khi ấn nút thông qua nghị quyết, ông Đinh Trường Thọ, Bí thư quận Đống Đa, cho biết sau sắp xếp Hà Nội còn 126 phường, xã là phù hợp với tình hình thực tế của thủ đô và đảm bảo quy định, định hướng của Trung ương. Cử tri đánh giá rất cao việc thành phố đặt tên theo địa danh văn hóa lịch sử và giữ lại tên của các quận, huyện làm tên xã, phường sau này.

Để triển khai hiệu quả, ông Đinh Trường Thọ đề nghị thành phố sớm có các hướng dẫn cụ thể, trước hết là hướng dẫn về sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức, viên chức, người lao động để làm sao hiệu quả đối với cấp xã. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần sớm có hướng dẫn về công tác tài chính, trụ sở làm việc, tài sản công, cũng như bàn giao văn bản giấy tờ… để các quận, huyện triển khai thuận lợi.

Về bộ máy tổ chức, ông Đinh Trường Thọ nêu thực tế, hiện nay, theo quy định cấp xã, phường có đơn vị hành chính là trung tâm hành chính công. Tuy nhiên, mới đây thành phố đã thành lập và duy trì Trung tâm phục vụ hành chính công ở các khu vực. Do vậy, Bí thư quận Đống Đa kiến nghị duy trì trung tâm giải quyết hành chính công thành phố ở các khu vực và không thành lập trung tâm hành chính công ở các xã, phường để tránh trùng lặp.