Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng

(Ngày Nay) - Trong không gian của lớp học ngôn ngữ ký hiệu, có những đôi tay kiên nhẫn chuyển động thay cho lời nói. Ở đó, những người điếc không chỉ học cách giao tiếp, mà còn học cách bày tỏ cảm xúc, kết nối với cộng đồng và tìm thấy tiếng nói của chính mình giữa một thế giới vốn quen lắng nghe bằng âm thanh.

Giữa phố thị nhộn nhịp và ồn ã, có một lớp học rất đặc biệt: không có tiếng giảng bài vang lên, không có những cuộc đối thoại ồn ào, nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhau, đôi tay không ngừng chuyển động, tuy nhanh mà chính xác. Đó chính là lớp học kiến thức bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc, được tổ chức bởi Green Hands - tổ chức hỗ trợ cộng đồng người điếc. Tại đây, mọi người nói chuyện với nhau qua những dòng chữ viết bảng, qua những ký hiệu tay và biểu cảm gương mặt.

Trong lớp học ấy, âm thanh có thể vắng mặt, nhưng sự kết nối lại luôn hiện hữu. Mỗi cái chạm, mỗi cử chỉ tay, mỗi ánh mắt trao nhau đều trở thành ngôn ngữ, trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn. Ở nơi này, những đôi tay không chỉ dạy nhau chữ nghĩa, mà còn dạy nhau cách cất lên tiếng nói riêng, tìm thấy niềm vui trong giao tiếp và sức mạnh để hòa nhập với thế giới. Lớp học ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là nơi học tập, mà là nơi gieo mầm hy vọng, nơi khẳng định rằng, dù không nghe bằng tai, con người vẫn có thể lắng nghe, cảm nhận và nói lên chính mình bằng trái tim.

