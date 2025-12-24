Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng

Giữa phố thị nhộn nhịp và ồn ã, có một lớp học rất đặc biệt: không có tiếng giảng bài vang lên, không có những cuộc đối thoại ồn ào, nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhau, đôi tay không ngừng chuyển động, tuy nhanh mà chính xác. Đó chính là lớp học kiến thức bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc, được tổ chức bởi Green Hands - tổ chức hỗ trợ cộng đồng người điếc. Tại đây, mọi người nói chuyện với nhau qua những dòng chữ viết bảng, qua những ký hiệu tay và biểu cảm gương mặt.
Lớp học được tổ chức tại văn phòng Sáng kiến Việt Nam, số 151 đường Thụy Khuê, Thành phố Hà Nội. Các buổi học diễn ra tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần.
Học sinh đến tham gia lớp học hầu hết là những người trẻ ở độ 18 - 20.
Kiến thức được đi từ “đôi tay” của cô giáo đến “trí óc” của học sinh. Họ cùng nhau trao đổi từ những điều đơn giản nhất.
Mọi hoạt động đều được diễn ra trong im lặng.
Nếu với người nghe nói (hearing people), đây là bài kiểm tra gắn liền với ký ức học đường, thì với người điếc (deaf people), việc học và làm những bài tập ấy vẫn là hành trình kéo dài, kể cả khi họ đã đi làm.
Với mỗi học sinh tại đây, việc được học là một điều đáng trân quý. Bởi vậy họ luôn tập trung, tích cực trong lớp.
Giây phút họ nghiêm túc với bài làm của mình khiến chúng tôi nhận ra rằng họ học bằng khát khao muốn hiểu biết chứ không phải bởi bất cứ điều gì khác.
Với những người ở đây, niềm vui không được thể hiện qua câu từ, giọng điệu, mà là qua ánh mắt, qua trái tim và qua hơi ấm tỏa ra từ những đôi bàn tay.
Trong lớp học ấy, âm thanh có thể vắng mặt, nhưng sự kết nối lại luôn hiện hữu. Mỗi cái chạm, mỗi cử chỉ tay, mỗi ánh mắt trao nhau đều trở thành ngôn ngữ, trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn. Ở nơi này, những đôi tay không chỉ dạy nhau chữ nghĩa, mà còn dạy nhau cách cất lên tiếng nói riêng, tìm thấy niềm vui trong giao tiếp và sức mạnh để hòa nhập với thế giới. Lớp học ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là nơi học tập, mà là nơi gieo mầm hy vọng, nơi khẳng định rằng, dù không nghe bằng tai, con người vẫn có thể lắng nghe, cảm nhận và nói lên chính mình bằng trái tim.