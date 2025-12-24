Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng

Phạm Quỳnh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Trong không gian của lớp học ngôn ngữ ký hiệu, có những đôi tay kiên nhẫn chuyển động thay cho lời nói. Ở đó, những người điếc không chỉ học cách giao tiếp, mà còn học cách bày tỏ cảm xúc, kết nối với cộng đồng và tìm thấy tiếng nói của chính mình giữa một thế giới vốn quen lắng nghe bằng âm thanh.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng

Giữa phố thị nhộn nhịp và ồn ã, có một lớp học rất đặc biệt: không có tiếng giảng bài vang lên, không có những cuộc đối thoại ồn ào, nhưng ánh mắt luôn dõi theo nhau, đôi tay không ngừng chuyển động, tuy nhanh mà chính xác. Đó chính là lớp học kiến thức bằng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người điếc, được tổ chức bởi Green Hands - tổ chức hỗ trợ cộng đồng người điếc. Tại đây, mọi người nói chuyện với nhau qua những dòng chữ viết bảng, qua những ký hiệu tay và biểu cảm gương mặt.

Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 1

Lớp học được tổ chức tại văn phòng Sáng kiến Việt Nam, số 151 đường Thụy Khuê, Thành phố Hà Nội. Các buổi học diễn ra tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 2

Học sinh đến tham gia lớp học hầu hết là những người trẻ ở độ 18 - 20.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 3
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 4

Kiến thức được đi từ “đôi tay” của cô giáo đến “trí óc” của học sinh. Họ cùng nhau trao đổi từ những điều đơn giản nhất.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 5

Mọi hoạt động đều được diễn ra trong im lặng.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 6

Nếu với người nghe nói (hearing people), đây là bài kiểm tra gắn liền với ký ức học đường, thì với người điếc (deaf people), việc học và làm những bài tập ấy vẫn là hành trình kéo dài, kể cả khi họ đã đi làm.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 7

Với mỗi học sinh tại đây, việc được học là một điều đáng trân quý. Bởi vậy họ luôn tập trung, tích cực trong lớp.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 8
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 9

Giây phút họ nghiêm túc với bài làm của mình khiến chúng tôi nhận ra rằng họ học bằng khát khao muốn hiểu biết chứ không phải bởi bất cứ điều gì khác.
Nơi những đôi tay dạy nhau cất tiếng ảnh 10

Với những người ở đây, niềm vui không được thể hiện qua câu từ, giọng điệu, mà là qua ánh mắt, qua trái tim và qua hơi ấm tỏa ra từ những đôi bàn tay.

Trong lớp học ấy, âm thanh có thể vắng mặt, nhưng sự kết nối lại luôn hiện hữu. Mỗi cái chạm, mỗi cử chỉ tay, mỗi ánh mắt trao nhau đều trở thành ngôn ngữ, trở thành nhịp cầu nối những tâm hồn. Ở nơi này, những đôi tay không chỉ dạy nhau chữ nghĩa, mà còn dạy nhau cách cất lên tiếng nói riêng, tìm thấy niềm vui trong giao tiếp và sức mạnh để hòa nhập với thế giới. Lớp học ngôn ngữ ký hiệu không chỉ là nơi học tập, mà là nơi gieo mầm hy vọng, nơi khẳng định rằng, dù không nghe bằng tai, con người vẫn có thể lắng nghe, cảm nhận và nói lên chính mình bằng trái tim.

Phạm Quỳnh
Ngôn ngữ ký hiệu người điếc lớp học ngôn ngữ ký hiệu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chính sách phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong đó, Nghị định nêu rõ một số chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
Tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh làm cơ sở cai nghiện ma túy do lực lượng vũ trang nhân dân quản lý.
Đại uý, ThS Lê Tuấn Anh (ở giữa) cùng các học viên tại Trường Sĩ quan Lục. (Ảnh: Phương Anh)
Sáng tạo trong giáo dục quân đội: Tương lai của thế hệ chiến sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Sáng tạo trong giáo dục quân đội là chìa khóa nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đổi mới phương pháp giảng dạy đến ứng dụng công nghệ, các cơ sở đào tạo đang từng bước khẳng định sự đổi mới toàn diện để tạo ra thế hệ chiến sĩ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên”.
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
Siết chặt kinh doanh pháo hoa dịp cuối năm
(Ngày Nay) - Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, vận động, thu hồi và phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
Người gieo chữ bằng yêu thương ở làng Hữu Nghị
(Ngày Nay) - Làng Hữu nghị Việt Nam được biết đến là nơi cưu mang những nạn nhân chất độc da cam. Ở đó, suốt 13 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Loan đã kiên nhẫn gieo từng con chữ, từng kỹ năng sống và từng niềm hy vọng cho những đứa trẻ mang nhiều khiếm khuyết nhưng luôn khao khát được lớn lên như bao người khác.
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
Khoảng trống nhận thức về HPV ở nam giới
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, Chính phủ chính thức đưa vắc xin HPV vào chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc phòng ngừa các bệnh do virus HPV gây ra không chỉ là câu chuyện của nữ giới còn là mối quan tâm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới - nhóm đối tượng cũng chịu nhiều nguy cơ từ HPV - vẫn đang đứng ngoài các chiến lược truyền thông và phòng bệnh.