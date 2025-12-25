Hàng loạt các tuyến cao tốc sẽ được mở rộng và đầu tư mới trong năm 2026

(Ngày Nay) - Các tuyến đường bộ cao tốc được mở rộng và đầu tư mới trong năm 2026 sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, liên vùng.

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, hàng loạt các dự án đường bộ cao tốc sẽ được thực hiện mở rộng và đầu tư mới trong năm 2026.

Cụ thể, năm 2026, Cục Đường bộ sẽ hoàn thiện các thủ tục, khởi công các dự án mở rộng cao tốc đoạn Pháp Vân-Cầu Giẽ, Hà Nội-Bắc Giang và một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; phối hợp với địa phương triển khai đầu tư các tuyến cao tốc Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Tân Phú-Bảo Lộc; mở rộng cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình, Hà Nội-Thái Nguyên; hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án để khởi công các tuyến cao tốc Gò Dầu-Xa Mát, Nha Trang-Đà Lạt,...

Cục Đường bộ cũng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công trong năm 2025 và đang triển khai thi công như: Dầu Giây-Tân Phú, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Đồng Đăng-Trà Lĩnh mở rộng giai đoạn 2, Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Mỹ An-Cao Lãnh, Bảo Lộc-Liên Khương, Chợ Mới-Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận,... đặc biệt đối với các dự án đã thông tuyến theo kế hoạch trong năm 2025 nhưng chưa kịp hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng chính thức.

Với trạm dừng nghỉ, cơ quan này tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ cả công trình dịch vụ công và công trình dịch vụ thương mại tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu và bổ sung hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc khác, bảo đảm phù hợp với lưu lượng khai thác, khoảng cách an toàn và yêu cầu phục vụ người tham gia giao thông.

Cụ thể, theo mạng lưới trạm dừng nghỉ được phê duyệt, trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông dự kiến đầu tư mới 24 trạm, trong đó 21 trạm đang thực hiện đầu tư Mai Sơn-Quốc lộ 45; Quốc lộ 45-Nghi Sơn; Nghi Sơn-Diễn Châu; Diễn Châu-Bãi Vọt; Hàm Nghi-Vũng Áng; Vũng Áng-Bùng; Bùng-Vạn Ninh; Vạn Ninh-Cam Lộ; Vạn Ninh-Cam Lộ; Cam Lộ-La Sơn; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77; Hoài Nhơn-Quy Nhơn; Quy Nhơn-Chí Thạnh; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144; Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km205; Phan Thiết-Dầu Giây; Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Ba trạm dừng nghỉ tại dự án La Sơn-Hòa Liên, Hầm Đèo Cả, Mỹ Thuận-Cần Thơ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, đến nay việc triển khai đấu thầu 21 trạm đã thu về ngân sách Nhà nước khoảng 1.436 tỷ đồng. Trong đó, 4 trạm dừng nghỉ gồm: Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành công trình dịch vụ công có thể đưa vào khai thác, vượt tiến độ theo yêu cầu (ngày 31/12/2025).

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Đường bộ đã chủ động đi kiểm tra, làm việc với địa phương để tháo gỡ vướng mắc cũng như tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đồng thời có nhiều văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, ban quản lý dự án và các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các thủ tục về kinh phí, đầu tư xây dựng và triển khai thi công dự án dự án theo hợp đồng đã ký, phấn đấu hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 31/12/2025, có phương án xây dựng trạm tạm đối với trường hợp bất khả kháng.

“Việc đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác là nhiệm vụ quan trọng, quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc chủ yếu do chậm bàn giao mặt bằng nhưng Cục Đường bộ đã nỗ lực đôn đốc, phối hợp với địa phương và hỗ trợ nhà đầu tư để khẩn trương triển khai thi công phấn đấu hoàn thành các dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu,” lãnh đạo Cục Đường bộ nhấn mạnh.