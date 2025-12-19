Khởi công dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hoà Lạc

(Ngày Nay) - Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có tổng chiều dài khoảng 39,58 km , được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa hiện đại.

Sáng ngày 19/11/2025, trong thời khắc trang trọng và giàu ý nghĩa lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.

Buổi lễ có sự tham dự của: Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành Ủy, Đồng chí Trần Minh Khương - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố Hà Nội, các địa phương có tuyến đi qua, Chủ đầu tư Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu, đối tác trong và ngoài nước.

Lễ khởi công được tổ chức trang trọng theo hình thức kết nối trực tuyến đa điểm cầu. Điểm cầu chính được đặt tại khu vực Depot Sơn Đồng, kết nối song song với hai điểm cầu phụ tại Ga S01 - Quần Ngựa và Ga S17 - Đồng Bãi.

Đặc biệt, Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc diễn ra trong cùng ngày cả nước đồng loạt khánh thành, thông xe kỹ thuật và khởi công 234 công trình, dự án trọng điểm, với 79 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước.

Dự án được tổ chức triển khai theo 02 dự án thành phần, bảo đảm tính chủ động, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình thực hiện. Dự án thành phần 1: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và san nền Depot Sơn Đồng. Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.

Ông Đặng Việt Trung – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng: Mỗi mét đường được xây dựng hôm nay không chỉ được hình thành từ bê tông, sắt thép và công nghệ, mà còn được xây dựng bằng niềm tin của Nhân dân, bằng kỳ vọng của Thành phố và bằng trách nhiệm đối với tương lai. Trên tinh thần đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cam kết huy động cao nhất trí tuệ, nguồn lực và tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, cập nhật và lựa chọn các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu hiện đại, xu thế phát triển khoa học – công nghệ của thế giới với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời tạo dựng nền tảng đồng bộ, hiệu quả cho việc triển khai các dự án đường sắt đô thị tiếp theo trong thời gian tới.

"Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các nhà thầu để tổ chức thi công bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường và đời sống dân sinh. Phấn đấu triển khai dự án từ năm 2026, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị vào năm 2029, và đưa tuyến đường sắt đô thị số 5 vào vận hành, khai thác từ năm 2030.”, Ông Đặng Việt Trung nói thêm.

Với vai trò là Giám đốc dự án, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Đường sắt Quốc tế, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Ông Yu Jiang cam kết: “ Thứ nhất, nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Tổng thầu EPC; huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có kinh nghiệm, bảo đảm công tác tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thứ hai, áp dụng các công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công tiên tiến, hiện đại, đã được kiểm chứng, phù hợp thực tiễn, nhằm tối ưu hóa quy trình, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định và tiêu chuẩn hiện hành, bảo đảm chất lượng công trình ổn định, an toàn và bền vững trong suốt quá trình vận hành. Thứ ba, kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2025, tức ngay sau Lễ khởi công, sẽ triển khai ngay công tác khoan khảo sát và các hạng mục chuẩn bị thi công, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo của dự án. Thứ tư, tập trung cao độ mọi nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu rút ngắn thời gian thi công ở mức cao nhất, tối thiểu từ 6 tháng trở lên, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng của dự án vào năm 2029 và phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để phấn đấu đưa dự án vào vận hành, khai thác trong năm 2030. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Chính quyền Thành phố Hà Nội, với vai trò điều phối, tổ chức của Chủ đầu tư; cùng sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan, Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ được triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, trở thành công trình chất lượng cao, công trình tiêu biểu, góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa đô thị Thủ đô Hà Nội.”

Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có tổng chiều dài khoảng 39,58 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa hiện đại, bao gồm: 20 nhà ga (06 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 01 ga trên cao), trong đó có 08 ga trung chuyển;

02 khu Depot. Depot 1 tại Xã Sơn Đồng và Xã Dương Hòa. Depot 2 tại Xã Hòa Lạc. Tuyến bắt đầu tại khu vực đường Văn Cao giao với đường Hoàng Hoa Thám, tuyến đi ngầm dưới đường Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua Trung tâm Hội nghị quốc gia tuyến chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình đến cuối tuyến. Dự án kết thúc tại ga S20 (địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân), đồng thời có dự trù điều kiện để kéo dài tuyến đến khu vực Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (địa bàn xã Yên Bài), đường sắt liên vùng Hà Nội – Phú Thọ trong tương lai khi có nhu cầu. Tuyến đi qua các phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hoà, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương; các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc thuộc thành phố Hà Nội. Các đoàn tàu 6 toa, loại B được thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h, sử dụng công nghệ tín hiệu CBTC, vận hành tự động hoàn tàu (GoA4), điện áp kéo DC 1500V, lưới điện trên không (OCS), hồi lưu qua ray chạy tàu, bảo đảm an toàn, thân thiện môi trường và phù hợp với xu hướng phát triển giao thông đô thị hiện đại.