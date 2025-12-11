Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng

(Ngày Nay) - Phương án tuyến đường bám theo đê hiện hữu được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đánh giá đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật nhờ hạn chế tác động bãi sông, phù hợp quy hoạch giao thông và giảm giải phóng mặt bằng. Đây là nội dung trong báo cáo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội gửi UBND TP sau khi rà soát các quy hoạch và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn, cơ quan chuyên môn đã đưa ra hai phương án cho tuyến đường bộ kết hợp đường sắt đô thị và monorail dọc sông Hồng.

Phương án 1 bố trí tuyến chủ yếu ngoài bãi sông, bám theo mép nước, dài khoảng 87,17 km (Hữu Hồng 44,5 km; Tả Hồng 42,67 km; điểm cuối Tả Hồng nối với trục Di sản tỉnh Hưng Yên). Tuyến trung tâm rộng 6 làn xe; tỷ lệ cầu – hầm – đắp nền được tính toán để giảm ảnh hưởng địa hình. Monorail được đặt trên dải phân cách tuyến đường bộ hiện có hoặc các tuyến đã quy hoạch nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng và tăng khả năng tiếp cận khu dân cư, văn phòng, di tích hai bên sông.

Phương án 2 do liên danh Văn Phú - MIK Group - Đại Quang Minh đề xuất, hướng tuyến đi song song và bám sát đê hiện hữu, không xây mới hoặc phá đê. Điểm đầu tại cầu Hồng Hà, điểm cuối tại cầu Mễ Sở; tổng chiều dài khoảng 80,5 km (Hữu Hồng 44,8 km; Tả Hồng 35,7 km; điểm cuối Tả Hồng nối trục Di sản tỉnh Hưng Yên). Bình đồ tuyến phần lớn đi bằng: Hữu Hồng 43 km (96%), Tả Hồng 34 km (95%); phần còn lại đi hầm.

Tuyến bám cao độ tự nhiên và khu dân cư dọc đê. Ở ba đoạn qua bãi sông – Chu Phan - Tráng Việt, Tàm Xá - Xuân Canh và Long Biên - Cự Khối – cao độ tuyến được lựa chọn bằng cao độ mặt bãi +0,5 m (trung bình khoảng 11,5 - 12 m). Tuyến là trục chính đô thị 6 làn xe, mặt cắt rộng 54 - 80 m.

Monorail đi trên dải phân cách trung tâm, có dự phòng tuyến đường sắt đô thị đi ngầm kết nối vùng như Hưng Yên, Phú Thọ. Các hạng mục chi tiết sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bảo đảm đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, tổ chức không gian – kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất và dân số dọc sông, đồng thời đảm bảo tính khả thi.

Theo đánh giá của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, đối chiếu với quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phòng chống lũ, các đồ án phân khu và ý kiến của Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông…, phương án 2 đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về an toàn phòng chống lũ, giao thông, cảnh quan và giải phóng mặt bằng.

Việc đi trên hoặc sát chân đê giúp giảm tác động đến khu vực bãi sông – không gian quan trọng trong quy hoạch chỉnh trị sông Hồng. Hướng tuyến cũng phù hợp định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo Quy hoạch giao thông đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Từ đó, Sở kiến nghị UBND TP thống nhất chọn phương án 2 để tiếp tục nghiên cứu chi tiết và lập các hồ sơ quy hoạch liên quan. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cập nhật hướng tuyến này vào điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phòng chống lũ và đê điều sông Hồng, quy hoạch phân khu hai bên sông, cũng như các đồ án cây xanh, cảnh quan và giao thông. Các yếu tố giải phóng mặt bằng, kết nối dân cư và nâng cấp hạ tầng ven sông sẽ tiếp tục được xem xét.