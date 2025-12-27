Hồng Lĩnh X’mas Fest: Khi lễ hội Giáng sinh trở thành “chất xúc tác” cho một đô thị đang chuyển mình

Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 (Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

Đầu tư bất động sản Hoà Lạc hậu khởi công Metro số 5: Phân khúc nào dẫn sóng, lợi nhuận bền, thanh khoản cao? (Ngày Nay) - Nhà ở thực, bất động sản dòng tiền, giá trị kép, vừa để ở vừa sinh lời từ kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, trong các khu đô thị mô hình TOD, tiện ích all in one sẽ là những sản phẩm mang lại lợi nhuận cao, ổn định, và bền vững cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chọn bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027

Đồng euro mạnh làm gia tăng sức ép đối với xuất khẩu của Đức (Ngày Nay) - Trong năm 2025, đồng euro đã tăng hơn 12% so với đồng USD và tăng giá rõ rệt so với nhiều đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa xuất khẩu.

Thời tiết Tết Dương lịch 2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm (Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Trải nghiệm miễn phí không gian tương tác ánh sáng về di sản Hà Nội (Ngày Nay) - Triển lãm “Hà Nội Rạng rỡ” tích hợp nhiều công nghệ số như 3D Mapping, LED Kinetic, tường tương tác, kính thực tế ảo… nhằm tạo ra không gian “di sản sống” và tăng trải nghiệm cho du khách.

NXB Giáo dục Việt Nam tặng hơn 14.000 bản sách giáo khoa cho học sinh Quảng Trị (Ngày Nay) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hàng chục nghìn bản sách giáo khoa và tài chính cho các trường học tại Quảng Trị bị thiệt hại nặng do mưa lũ, góp phần kịp thời giúp học sinh sớm ổn định việc học tập và các nhà trường vượt qua khó khăn.

Năm 2026: Mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm tối đa lên tới 10 tỷ đồng (Ngày Nay) - Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã tạo bước đột phá khi tăng gấp 5 lần hạn mức cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy thị trường lao động.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế và giao lưu địa phương (Ngày Nay) - Việt Nam luôn ủng hộ, cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để phía Hàn Quốc triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.